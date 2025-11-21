Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Torrecárdenas acoge las Jornadas de Salud Mental centradas en el trabajo en red y la prevención del suicidio

Se trata de un encuentro multidisciplinar para reforzar la coordinación asistencial y las estrategias de prevención en la provincia de Almería

R. I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha celebrado las Jornadas de Salud Mental 2025, organizadas por la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental de Almería ... en colaboración con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem). Bajo el lema 'Trabajo en red en salud mental', el encuentro ha reunido a profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo con el objetivo de fortalecer la coordinación y avanzar en estrategias conjuntas para la atención integral a la salud mental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  7. 7 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  8. 8 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Torrecárdenas acoge las Jornadas de Salud Mental centradas en el trabajo en red y la prevención del suicidio

Torrecárdenas acoge las Jornadas de Salud Mental centradas en el trabajo en red y la prevención del suicidio