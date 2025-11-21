Torrecárdenas acoge las Jornadas de Salud Mental centradas en el trabajo en red y la prevención del suicidio

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha celebrado las Jornadas de Salud Mental 2025, organizadas por la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental de Almería ... en colaboración con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem). Bajo el lema 'Trabajo en red en salud mental', el encuentro ha reunido a profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo con el objetivo de fortalecer la coordinación y avanzar en estrategias conjuntas para la atención integral a la salud mental.

El acto inaugural ha estado presidido por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, junto al subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Felipe Cañadas, la delegada provincial de Faisem, Carmen Muyor y la directora del 061, María Luz García. Durante la apertura, Belmonte, ha destacado «la importancia de seguir construyendo redes de colaboración que permitan una respuesta más eficaz y humana ante los problemas de salud mental. La prevención del suicidio es una prioridad para esta Delegación; estas jornadas son una muestra del compromiso de todos los profesionales implicados».

Por su parte, la directora de la UGC de Salud Mental, Susana Miras, ha subrayado que «el trabajo coordinado entre Atención Primaria, hospital, servicios de emergencias, recursos sociales y centros educativos es esencial para detectar precozmente, acompañar y ofrecer alternativas reales a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Estas jornadas nos ayudan a compartir experiencias y mejorar nuestra práctica diaria».

A lo largo de la jornada se han desarrollado dos mesas de trabajo centradas en la colaboración intersectorial y la prevención de conductas suicidas, en las que se abordan experiencias y programas en marcha en Atención Primaria, el ámbito educativo, los servicios de urgencias y el dispositivo de emergencias sanitarias 061. Además, se han presentado iniciativas de integración social impulsadas por Faisem y la red de recursos comunitarios.

La conferencia inaugural, impartida por Daniel López, coordinador del proyecto Papageno de prevención del suicidio, ha subrayado la importancia de una respuesta integral ante este grave problema de salud pública. La jornada ha concluido con la conferencia de cierre 'Salud mental en 10 minutos', ofrecida por Gemma Garrido, y una intervención artística en forma de rap de clausura, interpretada por Antonio 'Cuti', destinada a sensibilizar sobre la salud mental desde un enfoque cercano y creativo.

Con la celebración de estas jornadas, la UGC de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas y Faisem refuerzan su compromiso con la promoción de la salud mental, la prevención del suicidio y la integración social de las personas con trastornos mentales graves, en consonancia con las líneas estratégicas del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.