La tormenta solar baja de intensidad el fin de semana: ¿qué relación tiene con el calor de estos días?

Una potente tormenta solar que ha llegado a la Tierra tras una intensa llamarada del astro rey registrada el pasado martes comenzará a disminuir de ... intensidad a partir del fin de semana, según han informado la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

Coincidiendo con este fenómeno, Almería ha vivido una intensa jornada de calor el jueves 13 de noviembre, combinada con una densa neblina o calima causada por polvo en suspensión que, según la Agencia Estatal de Meteorología, provenía del desierto de Sahara.

Para quienes se pregunten que relación hay entre ambas cosas, lo cierto es que no tienen nada que ver y están provocadas por causas totalmente diferentes. La tormenta solar alcanzó su pico máximo en la noche del miércoles y la madrugada del jueves, provocando perturbaciones en satélites, sistemas de navegación y comunicaciones de radio de alta frecuencia en las regiones expuestas, principalmente Europa, África y Asia.

No obstante, no hay riesgos para las personas, aunque sí que se pueden producir daños o alteraciones en sistemas de geolocalización y otros dispositivos. En cuanto a la calima, se prevé que también remita para el fin de semana.

Impacto y seguimiento internacional

El Ministerio de Ciencia detalla que estas fulguraciones, sumadas a otras dos previas los días 7 y 9 de noviembre, han generado interrupciones temporales en comunicaciones por radio de onda corta, así como una lluvia de partículas solares de alta energía. Aunque estas partículas pueden afectar satélites y sistemas electrónicos en el espacio, no representan un riesgo biológico directo para la población.

Según el ministerio, la ubicación de España en latitudes medias, lejos de las regiones polares, limita significativamente los efectos de la tormenta. En términos generales, los impactos en el territorio nacional serán leves, lo cual incluye a la provincia de Almería, donde lo más que se podría detectar son interferencias puntuales en sistemas de navegación por satélite, con ligeras pérdidas de precisión en GPS y GNSS.

Hay personas que aseguran haber notado alteraciones muy limitadas en comunicaciones de radio de alta frecuencia, aunque, los expertos aseguran que estas serían de muy escaso impacto. Lo mismo ocurre con las redes de telefonía móvil, internet y radio FM, que no deberían experimentar afectaciones apreciables.

Respecto a los satélites que prestan servicios esenciales, como telecomunicaciones, meteorología u observación terrestre, no se esperan efectos relevantes. En algunos casos podrían activarse protocolos de seguridad automáticos o detectarse errores transitorios, sin impacto real en la continuidad del servicio.

Vigilancia y precauciones

España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE) y en coordinación con la ESA, mantiene un seguimiento constante de la tormenta para prevenir cualquier situación potencialmente crítica. Los expertos recomiendan a operadores de satélites y redes eléctricas mantener protocolos habituales de prevención durante episodios de alta actividad solar.

Aunque la tormenta geomagnética ha sido intensa, los especialistas coinciden en que la población no sufrirá riesgos directos, y que los efectos más notorios se limitan a sistemas tecnológicos sensibles. A partir del fin de semana, la actividad solar disminuirá, ofreciendo un respiro en la intensidad de estas perturbaciones y permitiendo que la Tierra recupere la normalidad en las comunicaciones y la navegación satelital.