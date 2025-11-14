Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen registrada de la tormenta solar que ha tenido un pico de intensidad esta semana.

La tormenta solar baja de intensidad el fin de semana: ¿qué relación tiene con el calor de estos días?

La actividad ha alcanzado su punto máximo entre el miércoles y jueves pasado, pero los expertos aseguran que los efectos sobre España son leves y no representan un riesgo directo para la población

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:35

Una potente tormenta solar que ha llegado a la Tierra tras una intensa llamarada del astro rey registrada el pasado martes comenzará a disminuir de ... intensidad a partir del fin de semana, según han informado la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

