El tomate español se consagra como símbolo de excelencia en una edición histórica de Fruit Attraction El sector recibió un merecido homenaje en un contexto marcado por desafíos geopolíticos y una creciente competencia mundial

R. I. Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 23:10

La Feria Internacional del Sector de las Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction 2025, afrontó ayer su último día como una edición histórica, en la que el tomate español fue el gran protagonista. Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, Ifema acogió el mayor escaparate internacional del sector hortofrutícola, con una afluencia récord de visitantes, expositores y países participantes, que convirtieron esta 17ª edición en un rotundo éxito de participación y reconocimiento al sector productor y comercializador de tomate en España.

La elección del tomate como 'Producto Estrella' no solo puso en valor su relevancia gastronómica, nutricional y cultural, sino que también sirvió para visibilizar el esfuerzo de miles de agricultores y empresas que han hecho del tomate un símbolo de calidad y sostenibilidad. El sector recibió un merecido homenaje en un contexto marcado por desafíos geopolíticos y una creciente competencia mundial.

Juan Jesús Lara, presidente del Comité de Tomate de FEPEX, ha analizado la situación actual del sector del tomate en España, destacando los desafíos que enfrenta: «El sector del tomate atraviesa una etapa compleja, marcada por una significativa transformación en la última década. En este periodo, las exportaciones españolas de tomate han disminuido aproximadamente un 50%, mientras que países terceros, como Marruecos, han incrementado sus exportaciones en una proporción similar. Esta evolución ha supuesto una pérdida de cuota de mercado para España, que ha sido absorbida por competidores externos. Ante este escenario, desde el Comité de Tomate de Fepex estamos impulsando medidas de carácter proteccionista que salvaguarden nuestra producción nacional. Es fundamental preservar la soberanía alimentaria».