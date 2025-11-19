«Nos toma por tontos», acusa el PSOE-A a Moreno por decir que «no sabía lo que pasaba en el PP» de Almería

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha aseverado este miércoles que «nadie se cree» que el presidente de la Junta de Andalucía y ... del PP-A, Juanma Moreno, «no sabía lo que pasaba en el PP de Almería», y por eso ha acusado al líder 'popular' de ser un «cínico» y de «tomar por tontos a los andaluces» al sostener esa idea.

Son mensajes que la también portavoz del Grupo Socialista ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha comentado las detenciones de este pasado martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; del vicepresidente de la institución provincial Fernando Giménez; y del alcalde del municipio almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, junto a otras cinco personas por un caso de supuesta corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.

María Márquez ha remarcado que esta supuesta «trama» en torno a la compra de mascarillas «se descubre» en el marco de una investigación de la Guardia Civil en torno a «una red del narcotráfico y de tráfico de armas» en la que «parece ser» que saltaron «a la luz conversaciones con los dirigentes del PP de la Diputación de Almería» de las que se desprende que, en un momento en el que la gente estaba «en su casa con la máquina de coser haciendo mascarillas y buscando debajo de las piedras cómo poder ayudar, otros estaban guardando dinero negro en las almohadas de sus casas, o repartiéndose comisiones en clave».

La dirigente socialista ha subrayado que la provincia de Almería es «padrina política de Moreno Bonilla», y ha dicho que lo que «más molesta» al PSOE-A, y lo que le «hiere la sensibilidad», es que el presidente de la Junta y del PP-A «nos trata por tontos» cuando este pasado martes, a preguntas de los periodistas sobre estas detenciones en una atención a medios de comunicación, respondió que no sabía «nada», que estaba «llamando a Almería» y «no le cogían el teléfono».

Márquez ha replicado que, «para empezar», lo que podía haber hecho el presidente es llamar al «número dos del PP de Almería, que es su consejero» de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que «conoce perfectamente lo que pasa» en dicho partido.

«Lo que pasa en el PP de Almería lo sabe Almería entera»

Dicho esto, la portavoz socialista ha aseverado que el que «Moreno Bonilla no sabía lo que pasaba en el Partido Popular de Almería no se lo cree nadie», porque «lo que pasa en el PP de Almería lo sabe Almería entera», y al hilo ha recordado que ya «en el año 2021 se detuvo al vicepresidente de la Diputación» en relación a este caso.

«Claro que lo sabía», pero desde el PP-A de Moreno lo que han hecho ha sido «tapar, tapar y tapar», que es «marca de la casa», según ha continuado la portavoz socialista, que ha remarcado que el presidente de la Junta «fue a la toma de posesión» de Javier Aureliano García como presidente de la Diputación de Almería, «lo ha acompañado en todos los actos que ha podido», y lo ha incluido «en el Consejo de Dirección» del PP-A en el reciente congreso que los 'populares' andaluces han celebrado en Sevilla.

Críticas a Moreno, de «gira» con su libro

María Márquez también ha criticado que la «agenda» que tiene este miércoles Juanma Moreno pasa por «irse a Madrid a seguir con la gira promocional de su libro». «Esto es lo que le importamos los andaluces y los problemas que hay en Andalucía, y los líos y los agujeros que cada vez son más que tiene en su organización» política, ha comentado la portavoz socialista.

La dirigente del PSOE-A ha advertido de que desde su partido no van a «parar hasta descubrir la verdad», y ha apostado por que Moreno acuda «a comparecer al Parlamento de Andalucía todas las veces que sean necesarias» para que «dé la cara», en vez de dedicarse a «girar» y a irse «con todo el morro a Madrid» a presentar su libro, ya que «son muchas las explicaciones que merecemos y necesitamos» los andaluces, según ha zanjado María Márquez.