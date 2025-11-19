Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

E. P.

«Nos toma por tontos», acusa el PSOE-A a Moreno por decir que «no sabía lo que pasaba en el PP» de Almería

María Márquez ha remarcado que esta supuesta «trama» en torno a la compra de mascarillas «se descubre» en el marco de una investigación de la Guardia Civil en torno a «una red del narcotráfico y de tráfico de armas»

Europa Press

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:31

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha aseverado este miércoles que «nadie se cree» que el presidente de la Junta de Andalucía y ... del PP-A, Juanma Moreno, «no sabía lo que pasaba en el PP de Almería», y por eso ha acusado al líder 'popular' de ser un «cínico» y de «tomar por tontos a los andaluces» al sostener esa idea.

