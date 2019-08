El 'tocomocho' y la 'estampita' vuelven a Almería: 18.500 euros estafados a dos mujeres

La víctima es abordada por un estafador que le dice que tiene un billete de lotería premiado y que por alguna causa irreal, no puede o no quiere cobrarlo de manera personal. El estafador ofrece entonces a la víctima la posibilidad de hacerle entrega del boleto de lotería por menos valor del que corresponde al premio. Para dar mayor credibilidad al timo, aparece un segundo timador o gancho, y que es quien suele afirmar la autenticidad del premio, dado que in situ realiza las comprobaciones pertinentes