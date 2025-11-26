La titular del juzgado que instruye el 'Caso Mascarillas' de Almería pide abstenerse por «amistad íntima»
Este proceso suspende la causa, en el sentido de que la juez no puede acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, pero se continúa con las diligencias ordenadas por el suplente Martínez Gamero
E. P.
Almería
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:27
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, la juez María Belén López, ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Almería causa de ... abstención para apartarse de la investigación del 'Caso Mascarillas', que indaga sobre supuestas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines, al alegar «amistad íntima» con algunos de los investigados.
Fuentes judiciales y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que la Audiencia deberá estudiar la petición de la magistrada y, en caso de acceder a la misma, derivar la instrucción a otro juez para continuar con las diligencias tras las últimas decisiones adoptadas por el juez de adscripción territorial (JAT) Eduardo Martínez Gamero.
Aunque la causa se suspende, en el sentido de que la juez no puede acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, se continúa con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que conllevó, además, la detención del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, el hijo de este y un funcionario del Área de Fomento.
La jueza, que se hizo con la instrucción de las diligencias después del traslado de la causa por parte de un juzgado de Barcelona que inició las pesquisas en 2022, se ha incorporado este martes a su puesto en el órgano judicial tras un periodo de baja médica. La misma, según varias fuentes jurídicas, mantiene lazos lejanos con el también expresidente del PP almeriense.
