Qué tiendas, supermercados y centros comerciales abren la festividad de la Hispanidad o día del Pilar El lunes 13 de octubre, jornada festiva en toda Andalucía al trasladarse la celebración del 12 de octubre, el comercio tendrá aperturas especiales en algunos centros y municipios

Octubre trae un puente de tres días, sábado, domingo y lunes, por el Día de la Hispanidad o del Pilar, que se celebra el 12 de octubre en todo el país, pero al coincidir con domingo, en Andalucía y otras cuatro comunidades autónomas se ha decidido trasladar el festivo al lunes 13, una medida que aparece recogida en la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se han fijado las fiestas laborales de 2025. Andalucía es una de las cinco comunidades que aplicarán el traslado del festivo, junto con Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

Por esta razón, hay muchas personas que se preguntan si esta festividad afecta a la actividad comercial en la provincia. No obstante, en esta jornada, marcada como festiva en el calendario andaluz, los horarios de supermercados, grandes superficies y centros comerciales están sujetos a la normativa autonómica sobre días autorizados de apertura.

Festivo con apertura autorizada en Andalucía

Según el calendario aprobado por la Junta de Andalucía, el lunes 13 de octubre de 2025 está incluido entre los 16 domingos y festivos autorizados de apertura comercial en la comunidad. Esto significa que los grandes establecimientos pueden abrir, aunque cada centro decide su horario de funcionamiento.

En Almería capital, tanto el Centro Comercial Mediterráneo como el Centro Comercial Torrecárdenas tienen previsto abrir tan solo cines y restauración el domingo, y el lunes 13 tener sus puertas abiertas con normalidad tanto en la zona comercial como de restauración, ofreciendo así tanto tiendas como ocio y restaurantes. De la misma forma, el Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar cerrará el domingo, pero abrirá el lunes con su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas en la zona de comercios y hasta medianoche en restauración.

Supermercados y pequeños comercios

Mercadona mantendrá su norma de cerrar en festivos y tanto el domingo 12 de octubre como el lunes 13 de octubre, la cadena de supermercados de Juan Roig no abrirá sus puertas.

Los supermercados Carrefour, tanto en Almería como en Vícar, Roquetas de Mar o Almerimar, cierran el domingo 12 de octubre, pero abren el lunes 13. Lo mismo ocurre con el Carrefour Market del Paseo de Almería.

No obstante, todas las tiendas de Carrefour Express en la capital (en Avenida Federico García Lorca, calle Poeta Paco Aquino o Avenida Cabo de Gata) sí que abrirán tanto el domingo como el lunes, en su línea de abrir todos los domingos y festivos. No ocurre lo mismo con tiendas de Carrefour Express de fuera de la capital, como la de Benahadux, que cierra los domingos, también el 12 de octubre, aunque el lunes 13 estará abierta.

Los supermercados Consum cierran el domingo 12, pero abren el lunes 13 de 9 a 14:30 horas, no así el formato Charter de esta cadena, con varios establecimientos en la capital, que abre todos los días, incluso domingos y festivos. En cuanto a Día, abre el lunes 13 hasta las 21 horas. Otras cadenas, como Lidl y Aldi, publican sus horarios solo con una semana de adelanto, por lo que aún no han ofrecido información sobre los horarios del día 13 de octubre.

En cuanto al pequeño comercio, la normativa permite libertad horaria a aquellos locales de menos de 300 metros cuadrados que no pertenezcan a grandes grupos de distribución. Esto significa que numerosas tiendas de barrio, panaderías o establecimientos de conveniencia podrían abrir, aunque la tendencia es que descansen ese día festivo.

Además de las excepciones señaladas, hay actividades que cuentan con plena libertad para abrir en cualquier festivo. Entre ellas, gasolineras, comercios en estaciones y aeropuertos, o establecimientos ubicados en instalaciones turísticas.

Pese a todo, dependiendo del establecimiento al que se desee acudir, ya sea al 12 o el 13 de octubre, se recomienda consultar los horarios concretos antes de desplazarse.