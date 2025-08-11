La tienda de ropa que ha abierto en una gran superficie de Almería: «Para vestir con carácter» Es un comercio que inaugura su segundo establecimiento en la ciudad, especializado en moda masculina, aunque también ha lanzado línea infantil y femenina

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 13:11

El Centro Comercial Mediterráneo da la bienvenida a una nueva marca que pisa con fuerza. Se trata de Silbon, una de las firmas de moda masculina más reconocidas del panorama nacional, que ha abierto sus puertas en julio en el Centro Comercial Mediterráneo. El nuevo establecimiento se suma a la tienda en el centro de la ciudad (calle Navarro Rodrigo, 16), ampliando así su presencia en la provincia.

La marca cordobesa ha elegido esta céntrica superficie comercial para continuar su expansión y acercar su estilo a más almerienses. El espacio, que ya luce escaparates montados y prendas cuidadosamente expuestas, está pensado para quienes valoran la calidad, el detalle y una elegancia atemporal. «Para vestir con carácter», anuncia la firma, una declaración de intenciones que resume su filosofía.

Una firma en plena expansión

Desde su nacimiento en 2009, Silbon ha crecido a un ritmo considerable. Lo que empezó como una marca centrada en el vestuario masculino ha evolucionado para abarcar un público más amplio. En 2018 lanzó su colección infantil, y en 2021, su línea femenina, adaptando su característico estilo a nuevas generaciones y gustos, pero sin perder sus señas de identidad.

La firma cuenta ya con más de 100 tiendas en toda España, además de estar presente en Portugal, Francia y México. También mantiene corners en numerosos centros El Corte Inglés, reforzando su presencia en el canal retail.

Moda con sello propio

Según informa la propia marca, las colecciones de Silbon abarcan desde el sport casual hasta el business casual, con prendas como polos, camisas, jerséis o bermudas reconocibles por su inconfundible logo de dos raquetas cruzadas. Sus diseños han sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia: ropa con personalidad, elegancia y un toque clásico que no pasa de moda.

Oportunidades laborales

Con motivo de esta nueva apertura, Silbon ha habilitado un canal para la recepción de currículums en su dirección, dirigido a quienes quieran formar parte del equipo en este nuevo punto de venta.

Con esta nueva tienda, Silbon se acerca aún más a sus clientes almerienses, ofreciéndoles un entorno moderno, cuidado y alineado con la experiencia de compra que le caracteriza. El Centro Comercial Mediterráneo refuerza así su oferta comercial con una marca en auge, que apuesta por crecer sin perder su esencia: vestir con carácter, sin renunciar al estilo ni a la calidad.

Los almerienses que buscan moda de calidad tienen una parada obligada en el Centro Comercial Mediterráneo, donde Silbon abre sus puertas con una propuesta que combina elegancia, personalidad y cuidado por los detalles.

Este nuevo espacio se convierte en un punto de referencia para quienes desean vestir con estilo sin renunciar a la comodidad ni a la autenticidad. Además, en esta gran superficie también se encuentran otros establecimientos de moda con diferentes estilos y con prendas pensadas para todas las edades.

Temas

Moda

Francia

Almería