La tienda de estilo vintage urbano que cierra pero que seguirá activa online El local de estética urbana y moda desenfadada, situado en los edificios Presidente, inicia su despedida tras varias semanas de liquidación por cierre

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:10 Comenta Compartir

En los últimos años, muchos emprendedores han visto en internet una plataforma ideal para lanzar sus negocios de moda, logrando conectar con un público amplio y diverso sin necesidad de un local físico, con todas las ventajas que ello implica.

En algunos casos, el éxito online ha sido tal que han decidido dar un paso más y abrir una tienda a pie de calle, con el objetivo de crecer y reforzar el vínculo con sus clientes ofreciendo un espacio donde puedan ver, tocar y probarse las prendas en persona.

Sin embargo, no siempre esta evolución se mantiene. Por distintas razones, hay proyectos que optan por dar marcha atrás y regresar al formato exclusivamente digital, más flexible y menos exigente en cuanto a horarios y gestión diaria, permitiendo al emprendedor conciliar mejor su tiempo y centrarse en la expansión de la venta online.

Una tienda de moda street wear

Lacaie Vintage, una de las tiendas más representativas de la estética vintage urbana y streetwear en Almería, echa el cierre a su establecimiento físico situado en la zona de los edificios Presidente. Así lo ha comunicado su propietario a través de las redes sociales, donde ha explicado que la decisión se debe principalmente a que el negocio «le quita mucho tiempo», aunque ha aclarado que continuará operando a través de la tienda online.

Desde hace más de un mes, el comercio venía aplicando importantes descuentos dentro de una campaña de liquidación por cierre, lo que ya había despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores. En los últimos días, incluso se han podido ver imágenes del propio dueño desmontando el local, que se caracteriza por una decoración joven y llamativa, con grafitis en las paredes y un ambiente que mezcla lo urbano con lo alternativo.

Moda joven y desenfadada

La tienda se ha especializado desde sus inicios en una línea de moda joven y desenfadada que encaja con personas de estilos muy diversos. Camisetas con diseños originales, polos, sudaderas, gorras y otros complementos han formado parte de su oferta, siempre ligada al espíritu streetwear que ha hecho de Lacaie Vintage una referencia local.

Aunque su espacio físico se despida, esta tienda continuará su actividad en redes sociales y a través de su página web, donde seguirá disponible su catálogo de ropa y accesorios. La tienda online mantendrá viva la esencia de este proyecto que, aunque deja su escaparate en Almería capital, conserva su comunidad de seguidores y su estilo inconfundible.

Un área en crecimiento

Con el cierre de Lacaie Vintage, la zona de edificios Presidente, Ciudad Jardín y Paseo Marítimo pierde una de las pocas tiendas de ropa joven y urbana que tenía presencia en el barrio. Un cierre que se produce, además, en un momento en el que esta parte de la ciudad, especialmente la zona de los edificios Presidente, está viviendo un proceso de revitalización, con nuevos negocios, gimnasios, supermercados, edificios residenciales, una transitada área de calistenia y la cercanía del paseo marítimo, donde abundan los locales de restauración.

Habrá que ver si el local que deja Lacaie Vintage es ocupado pronto por otro establecimiento que aproveche el tirón de esta zona en crecimiento, o si, por el contrario, se suma a la lista de locales vacíos en espera de un nuevo proyecto.