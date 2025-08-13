Una tienda especializada en cartas coleccionables y juegos de mesa abrirá en la calle San Juan Bosco El local ofrecerá colecciones como Pokémon, One Piece y Yu-Gi-Oh!, además de productos para coleccionistas y jugadores de todas las edades

En la calle San Juan Bosco de Almería se ultiman los preparativos para la apertura de un nuevo espacio dedicado a los amantes de las cartas coleccionables y los juegos de mesa. Se trata de Galariaan Cards, un establecimiento que pondrá a disposición de sus clientes una amplia variedad de Trading Card Games (TCG), entre ellos sagas tan populares como Pokémon, One Piece y Yu-Gi-Oh!, además de juegos de mesa pensados para todos los públicos.

Los Trading Card Games son juegos en los que los participantes compiten utilizando barajas formadas por cartas con habilidades, personajes y efectos especiales. Cada jugador construye su mazo en función de su estrategia y, durante la partida, emplea sus cartas para superar al rival, ya sea reduciendo sus puntos de vida, completando objetivos o controlando el terreno de juego, dependiendo del reglamento de cada franquicia.

Coleccionismo e interacción social

Este tipo de juegos combina el coleccionismo, ya que muchas cartas son difíciles de encontrar o están muy cotizadas, con la experiencia y la interacción social de las partidas. De hecho, cada vez son más los establecimientos de este tipo que pueden encontrarse en Almería capital.

Así, además de comercializar juegos de mesa, cartas y artículos de merchandising, desarrollan una intensa actividad como puntos de encuentro para personas a quienes les gusta todo este universo y que pueden jugar en estos espacios, además de conocer a personas con sus mismas aficiones.

Entre las novedades que llegarán con la apertura de este local destaca la carta Sylveon EX, perteneciente a la colección Prismatic Evolution, que se ofrecerá al precio más bajo disponible en la plataforma Cardmarket, según exponen desde el establecimiento. Una pieza muy buscada por coleccionistas y una opción competitiva para jugadores que buscan calidad al mejor precio.

Cartas y juegos de mesa, una afición creciente

En los últimos años, los juegos de cartas coleccionables y los de mesa han ganado una gran popularidad entre los jóvenes y adultos de casi todas las edades. No solo son una forma de ocio, sino también una actividad social que fomenta la estrategia, la memoria y la capacidad de planificación.

Los jugadores suelen reunirse en grupos para disputar partidas amistosas o participar en torneos, y el perfil es muy variado: desde escolares que se inician en sus primeras colecciones hasta adultos con años de experiencia que siguen ampliando sus mazos. Ahí está la labor que realizan este tipo de establecimientos, como puntos de encuentro para personas de diferentes perfiles.

Las partidas, dependiendo del juego, pueden durar desde unos pocos minutos hasta más de una hora, y en ellas la clave está en conocer bien las reglas, anticiparse a los movimientos del rival y sacar el máximo partido de las cartas disponibles. La afición ha encontrado un gran impulso gracias a internet, donde es posible intercambiar, vender o comprar cartas, así como aprender nuevas estrategias viendo partidas en directo o tutoriales.

La tienda abrirá sus puertas próximamente, previsiblemente durante el mes de septiembre, ya que se encuentra ultimando detalles del local, y admite consultas y reservas a través de mensaje directo en sus redes sociales.