Esta es la tienda que ha anunciado su ampliación: «Es una mega sala de juegos»

Galarian Cards ha sorprendido a sus seguidores con una noticia que ha corrido como la pólvora en redes sociales. La tienda, que abrió hace solo ... unos meses en la calle San Juan Bosco de Almería capital, ha confirmado que ampliará sus instalaciones tras adquirir el local contiguo, un espacio que llevaba tiempo desocupado desde el cierre del anterior negocio que allí operaba.

Con esta expansión, el establecimiento prepara la que será, según indican, la sala de juego más grande de Almería. «Es una mega sala de juegos», aseguran, un auténtico punto de encuentro para los amantes de las cartas coleccionables, los juegos de mesa y el universo TCG.

El anuncio lo hizo uno de los responsables del comercio a través de sus redes sociales, donde compartió la emoción del equipo por esta nueva etapa: «Tenemos una sorpresilla que daros. Es una noticia increíble que no podíamos guardar más. Una locura». El espacio que han adquirido se encuentra ya en obras de preparación de todo, mientras que cada semana decenas de jóvenes acuden al local ya abierto, tanto para comprar cartas como para participar en partidas y torneos de juegos como Pokémon, One Piece o Yu-Gi-Oh!.

La ampliación permitirá habilitar una gran sala equipada con consolas, mesas para jugadores y todas las comodidades necesarias para convertirla en un espacio ideal para disfrutar de partidas, encuentros y eventos especiales. La idea es crear un entorno amplio y versátil donde seguidores de todas las edades puedan reunirse, competir y compartir su afición.

Un crecimiento meteórico

Cuando Galarian Cards comenzó a preparar su apertura en agosto de este año, ya generó expectación entre los aficionados al coleccionismo y a los juegos TCG. En aquellos días, se ultimaban los detalles de un establecimiento que prometía una amplia oferta y un espacio pensado para la interacción social. Su catálogo incluía Trading Card Games tan populares como Pokémon, One Piece y Yu-Gi-Oh!, además de juegos de mesa para todos los públicos.

Los TCG son juegos en los que los participantes construyen mazos personalizados con cartas que poseen habilidades, personajes o efectos especiales. El objetivo es superar al oponente mediante estrategia, control del terreno o reducción de puntos, dependiendo de cada franquicia. Esta mezcla de estrategia, coleccionismo e interacción social ha convertido este tipo de ocio en una tendencia al alza.

El establecimiento también destacó por ofrecer cartas muy demandadas por los coleccionistas, como la Sylveon EX de la colección Prismatic Evolution, que pusieron a la venta al precio más bajo de la plataforma Cardmarket. Este tipo de movimientos comerciales y su enfoque colaborativo y asociativo, además de su estrategia para mantener conectados a todos sus seguidores a través de las redes y canales de mensajería, han contribuido al rápido posicionamiento de la tienda.

Un fenómeno social en expansión

El auge de los juegos de mesa y de cartas coleccionables se ha consolidado en Almería en los últimos años. Cada vez son más los locales que funcionan como puntos de encuentro para quienes disfrutan de este tipo de ocio, combinando la venta de productos con un ambiente propicio para las partidas y el intercambio de conocimientos.

Las partidas pueden durar desde pocos minutos hasta más de una hora, y exigen estrategia, memoria y una buena capacidad de anticipación. Internet, además, ha dado un empujón definitivo a este fenómeno, facilitando el intercambio y la compraventa de cartas, así como el seguimiento de partidas en directo o tutoriales para mejorar la técnica.

Apertura y nuevas expectativas

Aunque la tienda ya funciona con normalidad, sus responsables han confirmado que irán informando sobre las obras de ampliación y sobre la fecha de apertura del nuevo espacio contiguo. Cuando eso ocurra, Galarian Cards será uno de los mayores espacios de juego de la ciudad, atrayendo a una comunidad que no para de crecer.

El comercio continúa atendiendo en su establecimiento físico, además de respondiendo consultas y reservas a través de sus redes sociales, donde ofrece información actualizada sobre eventos, productos y próximas novedades.