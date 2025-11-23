Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de una zona de juego de cartas y juegos de rol.

Esta es la tienda que ha anunciado su ampliación: «Es una mega sala de juegos»

El local echó a andar hace unos meses y, desde entonces, ha registrado una afluencia constante de jóvenes jugadores de rol y cartas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Galarian Cards ha sorprendido a sus seguidores con una noticia que ha corrido como la pólvora en redes sociales. La tienda, que abrió hace solo ... unos meses en la calle San Juan Bosco de Almería capital, ha confirmado que ampliará sus instalaciones tras adquirir el local contiguo, un espacio que llevaba tiempo desocupado desde el cierre del anterior negocio que allí operaba.

