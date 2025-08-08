The Burger Cup llega por primera vez a Roquetas de Mar

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:00 | Actualizado 14:23h. Compartir

Del 14 al 24 de agosto, el Parking del Paseo Carlos Crespo Rubio será el epicentro burger de la costa almeriense tras el exitazo de Motril. Después de arrasar en ciudades como Valencia, Madrid y Salamanca, The Burger Cup aterriza en Roquetas de Mar para vivir una edición histórica que promete llevarnos a todos en un viaje gastronómico inolvidable. Oferplan de IDEAL se suma a esta fiesta con un menú exclusivo para probar las burgers pero con un descuento muy especial. Además, no se podra comprar en ningun otro lado por lo que es una oportunidad muy especial

La llegada de The Burger Cup a Roquetas de Mar no es solo un evento más; es un verdadero planazo veraniego que une gastronomía, ocio y cultura en un entorno espectacular junto al Mediterráneo. Durante diez días, este espacio se transformará en un festival donde los amantes de la buena comida podrán disfrutar de las mejores hamburguesas del país, música en directo y un ambiente festivo pensados para toda la familia.

The Burger Cup Roquetas nos invita a vivir una experiencia completa, destacando no solo las hamburguesas, sino también un ambiente acogedor y diverso. Entre las actividades destacadas, los asistentes podrán disfrutar de: Foodtrucks con recetas premiadas y originales que no dejarán indiferente a ningún paladar, música en directo y DJs que ambientarán las noches, sumergiéndonos en un ritmo festivo y vibrante. Además, se podrá disfrutar de una zona de mesas al aire libre donde relajarse y disfrutar de la brisa marina.

Por supuesto todo con un ambiente pet friendly, ideal para que todos los miembros de la familia, incluyendo a nuestros amigos peludos, puedan unirse a la celebración. Además, un showcooking especial programado para el sábado a las 20:15 h, donde los peques tendrán la oportunidad de inscribirse y aprender en un ambiente divertido (

El evento contará con la participación de auténticos referentes en el mundo burger, garantizando que cada bocado sea una explosión de sabor. Con el apoyo de reconocidas marcas como Just Eat, Amstel y Coca-Cola, The Burger Cup Roquetas se posiciona como el evento gastronómico y cultural del verano. No solo será un destino obligado para familias y grupos de amigos, sino también para todos los amantes de la buena gastronomía que busquen vivir una experiencia única.

Información práctica

- Ubicación: Parking Paseo Carlos Crespo Rubio (Playa Serena II), Roquetas de Mar

- Fechas: Del 14 al 24 de agosto

- Horario: Todos los días de 20:00 a 01:00 horas