El textil se echa a la huelga ante la oferta patronal de un 2% de subida Los sindicatos se niegan a los recortes en licencias y permisos planteados por los empresarios en uno de los convenios más bajos de todo el país M. C. ALMERÍA Sábado, 22 septiembre 2018, 02:59

Lo pedía el anterior gobierno y lo continúa diciendo el actual: tras una década de recortes y contención salarial, ha llegado el momento de abrir el puño. Sin embargo, la negociación entre patronal y sindicatos no está yendo por esos derroteros. Especialmente en el sector del comercio textil, uno de los peores convenios -advierten los representantes de los trabajadores- de cuantos hay en todo el país.

Los sindicatos han venido advirtiendo que no aceptarían un convenio que no supusiera una vuelta a la senda de recuperación de salarios y derechos laborales. Y ante una oferta de incremento en nómina «inferior al 2%» y la exigencia de recortar derechos adquiridos en cuanto a licencias y permisos, la mesa de negociación se quedó desierta. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) convocó a las partes ante el preaviso de huelga. Y de este encuentro no salió nada nuevo: los trabajadores del sector textil harán dos jornadas de paro los días 22 (hoy) y 29 de septiembre.

Según relataron ayer fuentes sindicales, el próximo día 12 de octubre finaliza el plazo de la prorroga al convenio del textil en Almería, vigente desde el año 2014 «sin que durante todos estos años haya habido una sola subida a los trabajadores de este sector». Y la propuesta patronal resulta, en palabras del Secretario General de Servicios de CCOO Almería, José Miguel de las Heras, «totalmente insuficiente y más teniendo en cuenta la congelación salarial de los últimos años, lo que ha supuesto una pérdida importante del poder adquisitivo de los trabajadores de este sector». «Hay que recordad que este sector se encuentra altamente feminizado lo que acreciente la brecha salarial que viene denunciando CCOO durante los últimos años», advirtió el representante sindical.

Desde CCOO, se exigió que la patronal del sector textil «reconsidere su postura» y que «se fije en otros sectores de nuestra provincia, como es el de turismo y hostelería, donde esta semana se ha firmado un nuevo convenio que mejora sustancialmente las condiciones laborales». También se advierte desde este sindicato que mientras no haya un cambio de actitud «continuarán con la lucha hasta que los trabajadores del textil alcancen unos derechos que se consideran imprescindibles».

Durante la primera jornada de huelga, convocada para hoy día 22, se realizará una sentada a las puertas del Centro Comercial Mediterráneo a las 09.45 horas. Además, a las 12.00 horas hay prevista una manifestación que se iniciará en la Plaza de las Velas de la capital, junto al Paseo de la Reina Regente.