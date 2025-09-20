Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el mar de Alborán, esta madrugada

El seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste en el mar de Alborán oriental

Europa Press

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:43

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, con epicentro en el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el Mar de Alborán oriental, cerca de Almería.

En la página oficial del ING, consultada por Europa Press, se ha detallado que el seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste en el Mar de Alborán oriental.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el temblor ha sido sentido por la población, pero no se ha registrado ninguna llamada alertando del terremoto, así como tampoco se tiene constancia de incidencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ejido activa el operativo especial de seguridad por el Cristo de Dalías
  2. 2 La popular brasería del centro de Almería que ha cerrado sus puertas... por ahora
  3. 3 El Ejido realiza una jornada con profesionales para abordar la trata de mujeres y niñas
  4. 4 La Envía celebra sus fiestas con música, juegos, fiesta de la espuma y colores
  5. 5 El Madrid amplía su límite salarial y el Barça se desploma
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7 La obra para urbanizar Los Molinos arranca tras desalojar una granja dos años y medio después de adjudicarse
  8. 8

    La defensa de Cerdán sostiene que un guardia civil investigado intervino los audios de Koldo
  9. 9 Ocho sancionados en Almería por no recoger las cacas de sus perros y más de 20, por alimentar animales
  10. 10 Xabi Alonso: «Ayer no era el día para hablar con Vinicius; hoy estaba más positivo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el mar de Alborán, esta madrugada

Terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el mar de Alborán, esta madrugada