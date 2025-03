Semana Santa de Almería | Entrevista| «Todo termina con la resurrección, que le da sentido a todo»

Aroa García Almería Domingo, 4 de abril 2021, 00:03 Comenta Compartir

José David Murriana es uno de los vocales de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida, y María Santísima del Triunfo. Se hizo hermano hace año y medio, y la pandemia le ha dado ilusión y ganas de trabajar por su Hermandad.

–¿Por qué se hace hermano?

–Me hice hermano hace un año y medio. La verdad, es que esa procesión siempre ha sido mi favorita, con el Señor resucitado de la Agrupación. Para mi todo termina con la Resurrección, es la que da sentido a todo. La imagen antigua ya me gustaba y la imagen nueva del Señor de la Vida es para enamorar. Ademas, soy de este barrio, me crié aquí, y ciertamente me daba envidia que en otros barrios hubiera una hermandad y en el mío no. Cuando la ha habido ha sido otro motivo par apuntarme.

–¿Cuándo se impone la medalla?

–Justo después de la Bendición del Señor de la Vida se paró todo por la pandemia. Me he impuesto la medalla a finales de febrero, hace poquito.

–Y casi cuando se inscribe llega el ofrecimiento de entrar en la junta.

–Pues si, y para mi ha sido muy importante. Cuando me llamó Juan Diego, el hermano mayor, esa noche ni dormí de la grandísima ilusión que me hizo. Y cuando te acercas, y lo aceptas, te das cuenta de lo que cambia todo en una hermandad desde dentro. Me siento muy bien, somos un grupo que trabaja y que se ilusiona mucho por salir adelante y hacer muchas cosas. La hermandad es trabajo todo el año y de mucha gente.

–¿Qué significó su toma de posesión?

–Tuvo que ser a puerta cerrada por la covid. Sobre todo ilusión, muchísima ilusión. Hay muchos proyectos, muchas ganas de trabajar. Por ejemplo, hay un proyecto que ahora mismo nos absorbe mucho tiempo, trabajo y ganas, que es la nueva casa hermandad.

–¿Ha bloqueado la covid muchos proyectos?

–Pues si, la Exaltación del Señor de la Vida, se iba a llevar a cabo la semana después de la bendición de la imagen, y justo en esa semana se tomaron las primeras restricciones y nos confinaron. Además, la Semana Santa del 2020 íbamos a procesionar por primera vez con la imagen del Señor de la Vida, e íbamos a estrenar el paso, pero ninguna de esas cosas han podido ser aún, aunque llegaran.