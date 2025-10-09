Un tercio de las personas adictas en Almería presenta un trastorno mental diagnosticado Proyecto Hombre señala que en tres de cada cuatro casos se trata de ansiedad severa y casi la mitad experimenta ideaciones suicidas

Las adicciones no entienden de edad, sexo o condición social. Nadie esta libre de, en algún momento, quedar atrapado en un laberinto autodestructivo del que cuesta (y mucho) encontrar una salida. Pero se puede. Proyecto Hombre lleva décadas ayudando a personas con problemas de adicciones y conductas desadaptativas y a sus familias a encontrar la fortaleza necesaria comenzar una nueva vida.

Solo en el último año, la entidad llegó en Almería a 1.957 personas a través de las distintas acciones que desarrolla, 199 de ellas participaron en programas de tratamiento. La cocaína sigue siendo la droga más adictiva entre los almerienses adultos, aunque se abre paso entre la población más joven el uso abusivo de teléfonos móviles. Las pantallas son las nuevas drogas.

La directora y presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, hizo ayer balance del trabajo realizado por la entidad en la provincia durante el año pasado, en el que buena parte de la labor desarrollada se centró en la prevención, clave para evitar futuras adicciones. Además, en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, desde la organización social también se abundó en la relación entre este tipo de patologías y las adicciones.

«El 34% de las personas que vienen a Proyecto Hombre tienen un trastorno diagnosticado de Salud Mental», indicó Mazón, quien situó en un 75% los casos de ansiedad severa entre las personas tratadas y casi un 50% de ideaciones suicidas, en consonancia con el análisis nacional.

Ante tal escenario, uno de los objetivos de esta organización pasa por fortalecer la red de Salud Mental. Entre las actuaciones en este ámbito que se adoptan desde la entidad en Almería se encuentra la formación y actualización del personal o la puesta en marcha de un protocolo de atención en crisis e ideaciones suicidas, algo «fundamental», apuntó la directora.

Enganchados sin sustancias

También se ven inmersos en los problemas derivados de las patologías mentales y las adicciones los colectivos de menor edad. «Los jóvenes demandan atención en Proyecto Hombre por problemas emocionales; cuando lo hacen por sustancia, el consumo principal es de cannabis en un 29% y se va igualando el número de chicas y chicos que piden ayuda en nuestro centro», relató Mazón.

La experiencia indica que, en este grupo de edad –entre 18 y 21 años–, donde el 57% de personas atendidas fueron mujeres, cuando se trata de problemas emocionales buscan apoyo por sí mismas para afrontar «las dificultades que tienen a la hora de afrontar los problemas del día a día». «Sin embargo, cuando hay problemas de adicciones suelen ser los padres los que se acercan», explicó.

Estos últimos son los menos. Los datos de 2024 refieren que el 71% de los jóvenes tratados no tenían problemas con sustancias. «El uso abusivo de las redes sociales, normalmente, es algo generalizado entre los jóvenes», trasladó Ana Mazón. Reconoció que la demanda no se ha incrementado significativamente en el último año analizado aunque «se mantiene» en datos similares al anterior.

De ahí que se haga «un esfuerzo» a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ): «Nos da la oportunidad de hacer un programa de higiene digital en los colegios para que los jóvenes sepan cómo hacer un uso adecuado». De acuerdo a los datos aportados, de las casi 2.000 personas con las que se tuvo contacto en 2024 por parte de Proyecto Hombre en Almería, 1.481 eran jóvenes participantes en programas realizados en centros educativos de la capital, Serón, Roquetas de Mar, Mojácar, Níjar, Macael o El Ejido, donde se trabajó en capacidades y habilidades para afrontar situaciones de riesgo y dificultades de la vida y en el fomento de un estilo de vida saludable.

Cambio de perfiles

Entre los más jóvenes, la edad media de las personas tratadas en Proyecto Hombre es de 18 años y más de la mitad son féminas (57%). El 79%, además, son estudiantes y dos de cada tres (64%) reside en Almería capital, donde, en general, se localizan la mayoría de los usuarios de esta organización.

Pero la mayor parte de los usuarios de programas de tratamiento de Proyecto Hombre son los adultos. El perfil más común es el de un hombre de 39 años, adicto a la cocaína, con estudios y con trabajo. No obstante, las mujeres son cada vez más y ya representan el 21% de los usuarios, un 3% más.

En general, se aprecia un giro radical en el perfil del adicto en los tiempo actuales. Así, al menos, lo aseguró ayer la presidenta de la organización social: «El gran grueso de personas que nosotros atendemos en nuestros programas son personas que vienen después de su trabajo; combinan (el tratamiento) con su con su con su ámbito laboral porque estos son los nuevos perfiles que tenemos. Aunque hay un índice muy bajo, y sigue habiéndolo, pero ya no es el perfil desestructurado de heroinómano que conocíamos de los años 80».