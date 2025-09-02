Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La tercera fase de las intervenciones del Paseo comienza a dar señales de vida

Durante los últimos días se han instalado vallas delimitando el perímetro de actuación desde General Tamayo hasta la Plaza Circular

David Roth

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:43

Mientras la fase 1 culmina, y la 2 comienza a hacer lo propio, la tercera fase de las obras Paseo de Almería ya da señales de vida. Durante los últimos días se han instalado vallas delimitando el perímetro de actuación desde General Tamayo hasta la Plaza Circular, se han retirado elementos de mobiliario urbano y comienzan a acumularse materiales de obra. La maquinaria está a punto de entrar en acción y el arranque de los trabajos es inminente. Este tramo será especialmente delicado, ya que afectará a uno de los accesos más transitados de la capital y obligará a reorganizar de nuevo el tráfico en General Segura y General Tamayo.

La tercera fase coincide, además, con los meses previos a la campaña de Navidad, una época clave para los comerciantes y hosteleros del centro, que observan el avance con inquietud. El proyecto, uno de los más ambiciosos de la década en materia urbanística, cuenta con un presupuesto de 11,2 millones de euros, habiendo sido diseñado por el estudio EMAC Arquitectur.

Este busca transformar de arriba abajo el eje entre Puerta de Purchena y la Plaza Circular. Pavimento de granito gris, eliminación de bordillos, nueva iluminación a ras de suelo, arbolado renovado, mobiliario urbano moderno y una reorganización completa del espacio forman parte de la intervención, que además ha servido para actualizar infraestructuras subterráneas de abastecimiento, saneamiento y comunicaciones.

