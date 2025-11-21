Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Tellado, de archivo. E. P.

Tellado presume de «rapidez» y «contundencia» del PP en el caso mascarillas con medidas contra los implicados

El secretario general del PP considera que su forma de actuar les «distingue» del PSOE

E. P.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:18

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha presumido este viernes de la «rapidez» y «contundencia» con la que el Partido Popular ha actuado en ... el caso mascarillas de Almería, ya que, según ha recalcado, tomó medidas contra los investigados el mismo día de su detención.

