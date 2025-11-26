Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Documentos y conversaciones intervenidas por la UCO. IDEAL

El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas

El funcionario en su cargo de jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria habría ayudado a Óscar Liria para invitar a empresas e indicarles «la cantidad que debían realizar»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:08

Los presuntos amaños en los contratos de obras públicas de la Diputación Provincial se realizaban desde el seno de la misma, y es que los ... agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) dieron cuenta al juez instructor del caso, Eduardo Martínez Gamero, de los «indicios» datados del 18 de febrero de 2025 de que el funcionario detenido junto a los cuatro cargos políticos, Clemente G.S., y quien, en el ejercicio de su cargo de jefe de la Sección de Apoyo Técnico y Maquinaria habría ayudado a Óscar Liria y «actuó en connivencia con él» para «seleccionar o invitar a determinadas empresas privadas» para participar en los procedimientos de contratación pública e, incluso, «indicarles la oferta económica que debían realizar en dicho procedimiento» con la finalidad de «obtener un beneficio económico ilícito».

