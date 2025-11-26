El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas

Los presuntos amaños en los contratos de obras públicas de la Diputación Provincial se realizaban desde el seno de la misma, y es que los ... agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) dieron cuenta al juez instructor del caso, Eduardo Martínez Gamero, de los «indicios» datados del 18 de febrero de 2025 de que el funcionario detenido junto a los cuatro cargos políticos, Clemente G.S., y quien, en el ejercicio de su cargo de jefe de la Sección de Apoyo Técnico y Maquinaria habría ayudado a Óscar Liria y «actuó en connivencia con él» para «seleccionar o invitar a determinadas empresas privadas» para participar en los procedimientos de contratación pública e, incluso, «indicarles la oferta económica que debían realizar en dicho procedimiento» con la finalidad de «obtener un beneficio económico ilícito».

El informe de los agentes del grupo de Delincuencia Económica confirman, «de manera más precisa», de la existencia de conversaciones entre el funcionario del organismo supramunicipal con Óscar Liria datadas el 27 de febrero de 2018. «Tema arreglado», decía entonces.

El 15 de abril volvieron los mensajes. «Suflí controlado O.Y.C. Baja simbólica. Y el otro lo mismo. Controlado». Esta empresa, entre las investigadas, estaba controlada por el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y su hijo para conseguir contratos de la Diputación, al menos, desde noviembre de 2018.

El 23 de noviembre de 2020 volvió a suceder: «Me ha dicho Clemente que le reste un cuatro por ciento». El 10 de marzo de 2020 se intercambió el mensaje de «Me pasan estos menores pendientes de pedir oferta, míralo cuando puedas». Y, los intercambios de mensajería continuaron alargándose durante todo el año marcado por la pandemia de la covid-19. «Hay gente que no se entera, pero es arreglarle», da cuenta la UCO del 22 de octubre de 2020.

Ampliar Los expedientes tenían anotaciones manuscritas con las bajas que debían efectuar, entre ellas, el 2%. IDEAL

«Es tonto, si se le ha explicado», el 15 de diciembre de 2020. El 28 de enero de 2020 también hay referencias a mensajes: «Tengo que hablar contigo una cosa de Pulconal».

Así, el juez instructor indica que el contenido de todas las conversaciones analizadas por la UCO revela que el técnico de la Diputación Provincial y, de forma presunta, «sería la persona con cometidos de gestión, control y supervisión de la actividad delictual presuntamente desarrollada por Óscar Liria».

En el informe policial, analizado por IDEAL, los agentes de la Unidad Central Operativa, durante su entrada al domicilio de Clemente no hallaron «nada reseñable», sin embargo, de la documentación intervenida en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo se da cuenta devarias invitaciones dirigidas a la mercantil O.Y.C Servicios Urbanos para hacerse con obras del Plan Acelera 2020, creado para la recuperación económica tras la pandemia, con «anotaciones manuscritas con las bajas que deberían efectuar en cada caso: 2%, 4% y 5%».

Otros documentos aportados muestran conversaciones entre Liria y su primo vía mensajes de WhatsApp. Ahí, envían una invitación para realizar una obra en Los Gallardos dentro del Plan Acelera. El plazo de la misma para presentar ofertas por unos 40.000 euros terminaba el 26 de noviembre de 2020.