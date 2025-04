Javier Cortés Almería Jueves, 10 de abril 2025, 11:01 Comenta Compartir

Cristina Sola García (Velefique, 1983) es una enfermera que trabaja como responsable de la consulta de micropigmentación del Hospital Materno Infantil. Además tiene varios cursos enfocados en la salud mental y psiquiatría, sobre el cáncer de mama, emergencias, y además es tatuadora.

–¿En qué consiste la micropigmentación oncológica?

–Es una técnica que se les realiza a las mujeres que han perdido el pezón y la areola a través del proceso quirúrgico que es la mastectomía y en la cual insertamos pigmentos, que son legalizados por el Ministerio de Sanidad, directamente en la capa más superficial de la piel simulando la existencia de un pezón real haciendo efectos 3D y varios detalles de manera que tenga a un metro, metro y medio de distancia.

–Tras haber terminado la micropigmentación en las pacientes, ¿cómo la valoran?

–Las mujeres acaban muy contentas de poder contar con este servicio. Su autoestima y su imagen corporal se ven reforzadas y están muy agradecidas de poder optar a ello y en condiciones de seguridad realizarlo por personal sanitario y bajo condiciones de higiene, de seguridad y sobre todo, con unos resultados muy realistas que causan mucha satisfacción en las mujeres.

–Cuándo se puso en marcha la consulta de micropigmentación?

–Se inauguró en diciembre de 2023, aunque no fue hasta abril que llegaron todos los materiales en el que ya empecé realmente a realizar las valoraciones de los pacientes y las primeras micropigmentaciones.

–Antes de estar abierta esta consulta, ¿qué solución se les daba a las mujeres que demandaban este servicio?

–Algunas mujeres se tenían que desplazar al Hospital San Cecilio de Granada y otras optaban por realizarlo de manera privada, pagando en algunos casos bastante dinero, y unas pocas privilegiadas sí que tenían la opción de hacérselo de forma solidaria con iniciativa de algunos tatuadores por ejemplo Rodrigo Gálvez, que lo hacen de manera gratuita, pero con técnicas de tatuaje y utilizando tinta de tatuar no de micropigmentación que es lo que nosotros hacemos.

–Ha sido un avance importante en la provincia, ¿Cómo se notó?

–Cuando inauguré la consulta partía de una lista de mujeres interesadas aproximadamente de unas 30 y ya hay más de 100 mujeres que han requerido de mi tratamiento de micropigmentación. De hecho, este número se está elevando de manera exponencial, dado que desde el Hospital del Poniente como desde Huércal Overa nos ofrecen estos servicios y vienen derivados al centro de referencia que es Torrecárdenas. Otras mujeres que han tenido su proceso oncológico hace años y en su momento no se hicieron reconstrucción ni se les planteó la posibilidad mediante el boca a boca, mediante otros profesionales de salud, están viniendo y lo están demandando incluso a través de prensa. Por eso es importante darle la difusión que merece para que no haya una mujer que no tenga acceso a este servicio que se ofrece de manera gratuita.

–¿Cree necesario que se amplíe la plantilla para esta consulta?

–Realmente hace falta más tiempo para desempeñar la consulta en la actualidad, ya que solamente está funcionando dos días en semana los lunes por la mañana y los martes por la tarde y dada la creciente demanda de las mujeres y que son necesarias varias sesiones de micropigmentación para llegar al resultado deseado sí que es verdad que haría falta que se ampliaran más días de consulta y próximamente también me gustaría ofertar a las mujeres el servicio de micropigmentación de cejas, ya que las cejas se pierden en los procesos oncológicos y son iguales de importantes que el pecho para una mujer o para un hombre. Incluso también mediante la micropigmentación, ya que se ha puesto en marcha la consulta y sería conveniente aprovecharlo al máximo y se pueden ofrecer tratamientos tanto de camuflaje de cicatrices, hacer también micropigmentaciones de barba, de cejas por alopecia incluso hasta en el vitíligo también se puede aplicar micropigmentación. Tenemos una técnica muy versátil que se puede beneficiar mucha gente ampliando el horario de consulta podríamos mejorar la vida de muchísimas personas no solo mujeres, hombres también.

–¿Hay algunos casos que fueron muy complicados de realizar?

–Cada persona tiene un estado de la piel diferente. Sí que es verdad que un pecho que ha estado radiado, la piel se queda muy dañada. También hay casos en los que hay problemas en la cicatrización y las cicatrices que se hacen en la piel tienen relieves, están endurecidas de tipo 'queloide', y en esos casos sí que el pigmento cuesta más que agarre, que coja intensidad y que logre un resultado satisfactorio. Hay que ir modificando la técnica en función de cómo tenga la piel cada persona y dentro de cada persona también en cada zona si hay cicatriz. Si no hay cicatriz, mirar en las zonas que están más dañadas, pieles con mucha tirantez. Por eso es importante un dominio extenso de la técnica para no «maltratar» esa piel y lograr un resultado satisfactorio.

–¿Cómo es la salud mental de las pacientes?

–Respecto a la salud mental de las mujeres que se someten a una mastectomía, dado que el pecho en la sociedad que vivimos tiene una importancia esencial. Estamos bombardeados con que la mujer tiene que mostrar siempre una imagen perfecta siempre impecable. La mutilación que supone que te quiten un pecho ya no solo afecta en tu propia imagen también afecta a la forma en la que te relacionas con tu pareja, a la forma en la que te relacionas con amigos. Hay veces que evitas ir a sitios a la playa, al gimnasio porque no te vean porque no se te queden mirando con el pecho. A través de la micropigmentación ayudamos a las mujeres a que recuperen esa faceta de su vida o por lo menos ayudar a paliar las secuelas que se producen con el cáncer de mama y ellas verbalizan una mejoría enorme.