El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge esta noche la XXXIV Gala IDEALES de Almería Aspapros, Unica Group, María Barragán, Joaquín Fernández, Antonio Sáez y José María Granados, completan los 170 premios concedidos por el periódico desde 1991

A. M. Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:47 Comenta Compartir

IDEAL, entrega hoy jueves, 9 de octubre, sus premios anuales a los almerienses IDEALES ALMERÍA, un reconocimiento público, que se viene produciendo desde 1991, a quienes, a juicio del equipo profesional de IDEAL de Almería, se han erigido como figuras sobresalientes en distintos ámbitos de la vida pública de la provincia de Almería y que son ya, por mérito propio, modelos a seguir, ejemplo destacado para sus conciudadanos, ideales por derecho y especialmente por trabajo y mérito.

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, acogerá, por tercer año consecutivo, la Gala que será conducida por el periodista David Baños y que dará inicio a las 20 horas en este emblemático escenario -el mayor de los existentes en la provincia-.

Esta será la trigésimocuarta entrega de los galardones que, gracias al patrocinio de Caixabank y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y a la colaboración de Aena, Alsa y Novatecnic, mantienen su consolidada tradición y son los galardones más longevos de la provincia y todo un reconocimiento social impulsado por la ciudadanía hacia sus mejores individuos y colectivos.

La redacción de IDEAL en Almería se encarga cada año de proponer, deliberar y votar a los candidatos. Con la elección de este año son ya 170 los miembros del selecto Club de los IDEALES, integrado por quienes a lo largo de más de tres décadas han sido señalados por representar los valores, el esfuerzo y la dedicación de esta tierra.

Roquetas de Mar vuelve esta noche a ser escenario del que se ha convertido en el evento social más importante que organiza IDEAL, una gala que es además todo un homenaje a la sociedad a la que este medio lleva más de medio siglo ofreciendo información independiente, veraz y contrastada y que refuerza el papel del periódico IDEAL como referente informativo local, capaz de reconocer públicamente la labor de quienes contribuyen al progreso y al bienestar de la provincia y de sus ciudadanos.

Premiados

Los Premios IDEALES de Almería 2025 han distinguido a personas y entidades que representan el espíritu emprendedor, solidario y transformador de la provincia. En esta edición han sido galardonados el oftalmólogo Joaquín Fernández, la diseñadora María Barragán, el periodista José María Granados, el ex concejal Antonio Sáez Lozano, la asociación Aspapros y la cooperativa agroalimentaria Unica Group.

El doctor Fernández ha sido reconocido por su brillante trayectoria y su liderazgo en el ámbito de la cirugía ocular, que ha situado a Almería en la vanguardia sanitaria.

María Barragán ha destacado por su apuesta por una moda artesanal y sostenible que combina identidad local y proyección internacional.

Por su parte, José María Granados y Antonio Sáez Lozano reciben el premio por haber sido los auténticos 'padres' de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, una iniciativa que nació de su empeño personal y que supuso un hito deportivo, urbanístico y emocional para la ciudad.

El reconocimiento a la asociaicón Aspapros pone en valor más de medio siglo de trabajo a favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ejemplo de inclusión y compromiso social.

Finalmente, Unica Group ha sido distinguida por su modelo cooperativo innovador, que refuerza el liderazgo agrícola de Almería y proyecta su marca en los mercados internacionales.

Con estos galardones, el periódico IDEAL celebra una vez más la capacidad de Almería para generar talento, solidaridad y progreso desde sus raíces.