Cuando los taxis eran negros

Hoy, pedir un taxi es muy fácil. Otra cosa es que, estando el tráfico de la ciudad como está, llegue pronto. Las nuevas tecnologías se ... han aliado con el servicio y se han adaptado a las necesidades modernas, incluso de personas con discapacidad. Pero no siempre ha sido así.

Hace medio siglo, cuando el color de los taxis era negro con una raya horizontal roja a todo lo largo o te subías al que tuviera una luz verde encendida o tenías que telefonear a una parada. Sí; en 1975 las paradas de taxis tenían un aparato donde los clientes llamaban para solicitar un coche. Cada estacionamiento tenía un teléfono y un número distinto, por lo que había que sabérselo de memoria, mirarlo en la guía telefónica o tenerlo apuntado en una libretica en la casa.

Aproximadamente eran quince las paradas existentes. Algunas heredaron el estacionamiento de los antiguos coches de caballos, como la de la Plaza Marqués de Heredia. Otras, se encontraban en las plazas de San Sebastián, Circular, Barcelona o Santa Rita, en la calle Quesada o en el Paseo de San Luis. Hace 50 años, la bajada de bandera costaba 18 pesetas y el kilómetro recorrido, 6 pts. El Ayuntamiento autorizó a que, en varios momentos del día o del año con mucha afluencia de clientes, se aplicaran suplementos de 10 pesetas: de doce de la noche a siete de la mañana; los domingos de fútbol y de toros; en Navidad, Año Nuevo o en la feria de agosto. Ir al aeropuerto costaba, en 1975, 85 pesetas.

Además, los taxistas tenían adjudicada por el Ayuntamiento una parada fija y después de cada trayecto debían esperar el siguiente traslado en el lugar encomendado por la concejalía de Tráfico. El uso libre de las paradas, es decir, en cualquier espacio reservado para ellos, fue una de las reivindicaciones históricas del gremio, hasta que se consiguió. Éstas cubrían casi la totalidad de la geografía del casco urbano de la capital. Si bien, hasta finales del siglo XX barrios como El Alquián o La Cañada tenían sus propios taxis, hasta que se integraron con el resto.

En 1968, la delegación provincial de Hacienda tenía en sus archivos de papel cien licencias en la capital bajo el epígrafe «turismo de alquiler». Los conductores siempre eran hombres, pero, por circunstancias fiscales o vaya usted a saber de qué tipo, en el registro aparecían unas pocas mujeres como adjudicatarias de permisos municipales: Antonia Pardo Beltrán, de la calle Ángel Ochotorena, Carmen Castillo Montero, María Maldonado Carmona, de la calle Magistral Domínguez, Carmen Alcaraz López, María Moreno Sierra, Ana García Ridao, Ángeles Montoya Romero y María Medina Barroso, que vivía en la calle Antonio Vico.

Los años dorados del cine también lo fueron para los taxistas. Si una productora necesitaba contratar seis, siete o diez, ahí estaban los profesionales del volante dispuestos a trasladar a técnicos, cámaras o actores. Incluso John Lennon cuando estuvo largo tiempo en Almería usaba los taxis. Por ahí rueda una foto del «beatle» sentado con su esposa Cynthia en el Seat 1500 de Nieto Ropero, el almeriense de los que más y mejor trabajó como chófer en aquellas grandes películas.

Otros taxistas, desgraciadamente, saltaron a las páginas de los periódicos por accidentes, robos o hechos violentos, acciones de las que el sector siempre se ha quejado. Alfredo Fernández González «Alvarillo» murió en junio de 1947 en un intercambio de tiros entre la Guardia Civil y los clientes que transportaba. Su hijo Antonio (1945) heredó la profesión. José Ruiz Cáceres, de 51 años, fue vilmente asesinado en abril de 1999 para robarle su recaudación de 5.000 pesetas. Su coche, un Seat Toledo, fue incendiado para borrar huellas, pero la Guardia Civil detuvo a los dos autores, dos criminales de 21 y 23 años. Cándido Herrera Fuentes, de 45 años y con tres hijos, pereció junto a sus clientes en las inundaciones del 2 de abril de 1970, al ser arrastrado dentro de su coche por una torrencial tromba de agua a la altura de Pescadería.

Entre los años sesenta y la década de los ochenta, hubo numerosos taxistas muy conocidos. Famosos por su amabilidad con los clientes, por su presencia casi constante en las calles, por sus intentos de unir al sector o por diferentes causas sociales. Francisco López Almécija, que fue presidente de la «Agrupación Social de Auto Taxis» o su vicepresidente, Antonio García Tripiana (1948-1988), que obtuvo la licencia del alcalde franquista de 1973 y años después fue senador y diputado andaluz por el PSOE. Francisco Hernández Martín (1933-2012) se especializó en transportar emigrantes a Cataluña; los hermanos Luis y Manuel «alias Tomate»; Antonio García Cara (1911-1976), José Córdoba González; Juan Faustino Losilla Nájar, José Manuel Úbeda Montoya (1936), Francisco Ortiz Nieto (1933-2022); Manuel Gutiérrez Serrano, que fundó la cooperativa de viviendas «San Cristóbal»; Francisco Sánchez Amate, Federico Jensen Román, Pedro Munuera Pérez, Manuel Ferre y su hijo Manuel, Cristóbal Fernández García o Agustín Martínez Cazorla.

Como verán no había mujeres. La primera taxista fue Antonia Camacho Bayo (1951), que empezó con un Seat Málaga matrícula AL-2507-J. Fue en 1987 y se jubiló en 2016. Hoy, cerca de treinta mujeres pertenece al gremio en la capital; todas usan vehículos modernos, híbridos o espaciosos. Pero, en 1975, los taxis eran de la marca Seat y del modelo 1.500. Cuando evolucionaron del color negro al blanco se empezaron a ver otros modelos, como el Seat 132 o el 1.430. Algunos usaban gas butano como combustible, en una bombona naranja que portaban en el maletero. Incluso en 1999, hace un cuarto de siglo, Alonso Soto González se atrevió a comprar como taxi el típico vehículo inglés. Llamaba la atención, pero igual que llegó a las calles, se esfumó.

Sin duda, la imagen antigua del conductor semi uniformado, pegado a su Seat 1500, se retiene en la memoria de muchos almerienses. La carrocería rectangular, robusta y elegante del coche imponía respeto y despertaba confianza entre los usuarios. El taxi se usaba de coche de novios, de vehículo de emergencia hacia la Bola Azul con un pañuelo blanco sacado por la ventanilla, de traslado de parientes tras el coche fúnebre durante un entierro, para viajar a Barcelona para visitar a los parientes que emigraron, para ir a Granada al médico o como transporte de familias cargadas de sombrillas, butacas y neveras camino de la playa de El Zapìllo. Porque el taxi siempre ha sido el cómplice de las historias de amor, de la buena amistad y el compañero de grandes aventuras. El coche negro con la línea roja era una estampa inconfundible de la Almería antigua. En su interior, el ambiente era cálido, con ese olor mezclado a gasolina, tabaco negro y desodorante barato que parecía el perfume oficial de la época. El conductor, casi siempre un hombre correcto, de gesto severo pero educado, manejaba con destreza aquella máquina pesada que rugía con un sonido grave, constante. Y en el salpicadero, junto a un San Cristóbal o un marquito de imán con retratos de niños que ponía «papá no corras», el taxímetro. Metálico, preciso y frío; marcando el precio de cada curva, de cada esquina, de cada recta hacia el destino.

Hoy es más cómodo pedir y viajar en taxi. Pero aquel ritual del Seat 1.500 negro con una línea roja a lo largo de su carrocería ha desaparecido.