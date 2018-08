«Yo soy taurino, ¿y qué?» El Patio de Luces de la Diputación Provincial puso el 'cartel' de lleno. / J.J.A. Joaquín Moeckel hace una proclama en favor de los toros y pide que «reivindiquen su derecho a disfrutar de este noble arte». El abogado sevillano defendió su afición sin tener que dar explicaciones en la lectura del Pregón Toro de Lidia que 'abre' la Feria JUANJO AGUILERA ALMERÍA. Miércoles, 22 agosto 2018, 01:01

«Soy taurino. Bueno, sí, ¿y qué?». Esa fue una de las principales peticiones que Joaquín Moeckel Gil (Sevilla, 1966) hizo ayer durante la lectura del vigésimo primer Pregón del Toro de Lidia que organiza cada año, desde hace veinte, el Foro Cultural '3 Taurinos 3' -hacerlo sin complejos- y que tuvo como lugar de celebración el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería. El pregonero hizo una magnífica defensa de lo que considera un arte «distinto» al de la pintura, la escultura o la literatura, porque aquellos, según expuso, «no tienen el problema del tiempo para la ejecución», algo que sí tiene el torero, cuyo comportamiento también debe un respeto a quien paga. En los otros casos, tal y como explicó, «se paga cuando se acaba la obra, en los toros antes de ver qué va a pasar».

Estas obras, sean como fueren, son grandes obras que, como el pregonero expuso, «las sueñan los locos profundos, las realizan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y solo son criticadas por los inútiles imbéciles. Sigan soñando».

Los de Almería

El jurista, que dijo ser almeriense «porque los de Almería nacemos donde queremos y yo nací en Sevilla, pero soy almeriense», hizo un alegato en favor de la defensa de la tauromaquia, la cual debe ejercerse desde dentro. No necesitó el papel, todo de cabeza. No quiso ser pregonero al uso. «La poesía la dejo para García Lorca». Su pregón fue reivindicativo con mensajes que si se cumplen «el objetivo habrá sido satisfactorio».

Moeckel quiso despejar el aspecto derrotista que rodea al mundo de los toros, porque la persecución no es de ahora. «En el siglo XVI, todo un Papa le dice al orbe cristiano mundial que si va a los toros va al infierno y el cristiano entre el cielo y los toros, los toros» y, posteriormente, «Felipe II también los prohibió y seguía yendo el pueblo a los toros porque estos son parte del pueblo. Entonces no había reyes ni papas que pudieran acabar con esto».

Pidió más disfrute. «Cuando cualquier persona acude a un concierto, ¿se imaginan que fuera pensando que va a ir mal? La gente va dispuesta a pasárselo bien. El aficionado a los toros va pensando si el toro va a ser muy chico, si no va a salir bien». Solo en el caso de ir a ver a José Tomás la cosa cambia. «Va dispuesto a ver un triunfo porque ir a ver a José Tomás, si es fuera de Almería, cuesta 700 u 800 euros, va con la mentalidad del pañuelo en la mano para llegar a su casa y decirle a su vecino ¿estuviste en la corrida de José Tomás? No. Pues te la perdiste». Por eso pidió ir a los toros «abriendo los sentidos al disfrute y no a la crítica».

Para él, «los toros no son una cuestión de toros, con r, sino de todos, con d», un ejercicio de «libertad, con mayúsculas», invitando a los aficionados a ser como Kennedy. «El presidente de los Estados Unidos decía que no te preguntes qué pueden hacer los Estados Unidos por ti, sino tú por los Estados Unidos. Por eso, no te preguntes qué puede hacer la fiesta de los toros por ti, sino tú por la fiesta de los toros». Ir predispuesto a disfrutar o hacerlo acompañado de personas pequeñas son algunos apuntes, como también el hecho de que los toreros «bajaran sus honorarios», que haya competencia entre ellos.

Moeckel pidió que, desde Almería, se «acabaran los complejos y respetar a todos para que, con la misma libertad con la que un señor se declara antitaurino, yo me declaro cristiano, tradicional, heterosexual y amante de la tauromaquia».

El letrado, en su alegato, tocó todos los palos, desde el reglamento taurino, cuya legislación supone algo positivo «porque si los políticos legislan es porque les interesa»; hasta posibles medidas, «una puya más corta, un número de veces para entrar a matar, o apoyarse en cómo está la fiesta taurina en Francia, «que goza de una magnífica salud».