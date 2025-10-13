El talento almeriense brilla en el escenario de 'La Voz': ¿Tú te dedicas a esto? Una artista de 21 años, Mar Hernández, ha comenzado su andadura en el programa televisivo cautivando a los coaches. «Tienes algo mágico», le ha dicho Malú

Nuestra provincia ha demostrado en los últimos años que es una cantera de buenos artistas. En Almería hay voces que suenan con fuerza y dejan huella. Y muchas de ellas lo hacen con mayor proyección gracias a programas de televisión como 'La Voz', que dan una oportunidad a jóvenes talentos con ganas de comerse el mundo.

Desde David Bisbal en 'Operación Triunfo', han sido muchos los artistas de nuestra tierra que han conquistado tanto a los 'coaches' como al público. La última en lograrlo ha sido Mar Hernández, una joven artista de 21 años que acaba de afrontar uno de los mayores desafíos en su carrera, al participar en el citado concurso musical que busca descubrir a las grandes figuras musicales del país.

Para ella, no ha sido solo una actuación más, sino un paso decisivo en una trayectoria que combina la técnica, la pasión y la autenticidad. Es consciente de que su desempeño podría servirle de plataforma para lograr una exitosa carrera, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y ha conseguido impactar a todos con una gran interpretación.

De hecho, la propia Malú no ha podido creer la gran capacidad interpretativa de la joven almeriense, hasta el punto de preguntarle: «¿Tú, te dedicas a esto o..?», al tiempo que, maravillada por la voz de la joven, ha sentenciado: «Tienes algo mágico».

La almeriense ha escogido el tema 'Me hubiese gustado', de Zhamira Zambrano, en las Audiciones a Ciegas, conquistando al instante a los cuatro 'coaches': Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, que no han dudado en pulsar el botón y girar sus sillones.

Ella, visiblemente emocionada, ha explicado que trabaja como cantante en hoteles mientras sigue lanzando sus propios temas. Su interpretación, llena de sensibilidad, ha provocado una auténtica disputa entre los miembros del jurado. Finalmente, Mar ha elegido el equipo de Pablo López, que ha logrado hacerse con su talento gracias al 'megabloqueo', una de las nuevas normas del formato.

Una artista integral

Mar Hernández no es una artista cualquiera. Su camino combina una sólida formación académica en Derecho con una dedicación plena al arte y al flamenco. Graduada por el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, ha continuado su preparación en el Grado Superior de Pedagogía de Baile Flamenco en Málaga, lo que la convierte en una creadora integral, cantaora, bailaora y docente.

Esa versatilidad, fruto de años de trabajo y estudio, es precisamente lo que la distingue. Su voz, con matices flamencos y sensibilidad pop, se mueve con la misma naturalidad que su cuerpo cuando baila.

En el escenario junto a leyendas

Su participación en 'La Voz' promete ser un escaparate importante, pero Mar no es nueva en los focos. Ya dejó su sello en programas como La Voz Kids, Fenómeno Fan o Tierra de Talento, donde su presencia escénica y su fuerza interpretativa cautivaron al público.

Ha compartido escenario con Gloria Gaynor, una leyenda internacional de la música, y con artistas nacionales de primer nivel como India Martínez y Diana Navarro. Además, su faceta de compositora y pianista la ha llevado a publicar cinco singles propios en plataformas digitales, consolidando un estilo personal que combina raíces andaluzas y modernidad.

Su compromiso con la cultura local es otra de las señas de identidad de Mar Hernández. Ha sido pregonera del Carnaval de Almería, demostrando su conexión con la tierra que la vio crecer y su implicación en el tejido artístico de la ciudad.