Susana Díaz sobre Cemex: «Por primera vez se abre el horizonte de una posible salida» Reunión con el comité de empresa de Cemex. / E. P. La presidenta de la Junta se reune con el comité de empresa de la cementera de Gádor después del retraso del ERE anunciado hasta el 31 de diciembre ALICIA AMATE Almería Viernes, 9 noviembre 2018, 13:32

El comité de empresa de Cemex se ha reunido esta mañana con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, -que se encuentra en Almería con motivo del Congreso Andaluz de voluntariado- para abordar la nueva situación a la que se enfrentan tras el retraso del ERE anunciado por la multinacional mexicana hasta el próximo 31 de diciembre. «Tenemos dos meses por delante para llevar a cabo la negociación y creo que por primera vez en este tiempo se abre un horizonte de una posible salida que vamos a explorar», ha indicado Díaz tras reunirse con los representantes de los trabajadores de la cementera de Gádor.

Ha reconocido, por otro lado, que se trata de una «situación difícil» pero, al mismo tiempo, cree que tienen la «razón» dado que se trata de una «planta competitiva, productiva» y de «las mejores que tiene el grupo en todo el mundo». «Simplemente están utilizando una reforma laboral que les permite, a pesar de ser rentable, poner un ERE sobre la mesa que supondría no solo la destrucción del trabajo de la fábrica sino también todas las empresas auxiliares y de una comarca que tiene una dependencia importante de ese recurso natural», ha argumentado sobre la situación a la que se enfrentan y que merece «un esfuerzo conjunto».

De hecho, ha asegurado que en todas las reuniones establecidas en estos dos meses van a participar desde la Junta de Andalucía «a primer nivel» junto con el Gobierno central, los representantes de los trabajadores y con la propia empresa.

Por su parte, Antonio Orta, presidente del comité de empresa de la fábrica de Cemex en Gádor, ha recordado tras este encuentro con Susana Díaz que «el ERE no se ha retirado, se ha trasladado en el tiempo al 31 de diciembre». «Todos tenemos que poner medidas, sobre todo, la Administración, tanto Junta como Ministerio, para intentar que no solo lo trasladen (en referencia al ERE) sino que lo eliminen, que es lo que nosotros queremos», ha remarcado Orta quien, además, ha señalado que la empresa «sigue siendo rentable» por lo que no ven «razonable que sigan en sus trece de no querer escuchar y sigan planteando el ERE, aunque lo retrasen».

Cemex dice que el cierre de la fábrica de Almería es «irreversible», según UGT y CCOO

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido de las «contradicciones» entre la administración y la patronal Cemex con respecto a la negociación abierta ante el ERE extintivo planteado para la planta de Gádor (Almería) y han señalado que la multinacional ha trasladado que la paralización de la actividad es «irreversible, salvo catástrofe natural en Andalucía por la que desaparezcan todas las fábricas de cemento».

En sendos comunicados remitidos la reunión de este viernes en Almería con la presidenta de la Junta de Andalucía, ambos sindicatos han afirmado que le han trasladado su «confusión» ante los mensajes «contradictorios» recibidos de las partes negociadoras y han subrayado que la fábrica de Gádor «no se cierra».

Así, han apuntado que, mientras la administración afirma que el objetivo de la mesa es «plantear alternativas para que la fábrica siga funcionando,» la empresa señala que el cese de la actividad es «irreversible y que el fin de la mesa es la búsqueda de alternativas de empleo».

UGT y CCOO han insistido en que el «único objetivo» de la mesa de trabajo tiene que ser plantear «soluciones, resolviendo los problemas planteados por Cemex» ya que la multinacional mexicana es «solvente» y la fábrica aporta una «riqueza superior a los 17 millones de euros anuales a Almería».

«Nos sentimos totalmente confusos ante el hecho de haber recibido mensajes contradictorios de las dos partes negociadoras de la mesa y pedimos que se clarifiquen», han manifestado para recordar que el ERE «no ha sido retirado sino aplazado al 31 de diciembre».