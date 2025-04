¿Qué supermercados y grandes superficies abren en Almería esta Semana Santa?

David Roth Almería Lunes, 14 de abril 2025, 13:22 Comenta Compartir

La llegada de la Semana Santa suele traducirse en descanso y vacaciones para buena parte de la población, pero no será así para quienes trabajan en el sector del comercio. De hecho, en muchos municipios de la provincia de Almería, los festivos se convirán en jornadas de intensa actividad en tiendas y centros comerciales.

Según el calendario aprobado por el Consejo Andaluz del Comercio para este año 2025, se han autorizado hasta 16 días festivos de apertura comercial. Entre ellos se encuentra el Jueves Santo, que este año se celebrará el próximo 17 de abril. Además, aquellos municipios declarados como Zona de Gran Afluencia Turística, como es el caso del centro histórico de la capital almeriense, parte de El Ejido o Roquetas de Mar, podrán abrir todos los días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ambos incluidos. En Almería, aunque no todas las localidades tienen esta consideración, numerosos espacios comerciales ya han anunciado sus horarios especiales especiales de cara a esta semana clave del calendario.

En la capital almeriense, por ejemplo, el Centro Comercial Torrecárdenas —situado en la calle Médico Francisco Pérez Company— ha confirmado que abrirá sus tiendas únicamente el Jueves Santo. Durante el resto de los festivos, como el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, funcionarán únicamente sus espacios de ocio y restauración, manteniendo cerrados los comercios.

Algo similar ocurrirá en el Centro Comercial Mediterráneo, ubicado en la Avenida del Mediterráneo. Las tiendas estarán abiertas únicamente el día 17 de abril, mientras que el resto de los días festivos, como el Viernes Santo o el Domingo de Pascua, únicamente estarán disponibles los locales de hostelería y entretenimiento.

La situación cambia en otros grandes espacios comerciales de la provincia. En Roquetas de Mar, el parque comercial Gran Plaza Shopping abrirá todos los días de la Semana Santa, incluidos los domingos y festivos.

También en El Ejido, el Parque Comercial Copo ha anunciado que mantendrá sus puertas abiertas durante toda la Semana Santa, incluyendo los días festivos, lo que supone una opción para quienes buscan hacer compras o disfrutar de sus restaurantes durante estos días.

En cambio, en Huércal de Almería, la oferta será más limitada. El Parque Comercial La Cepa no abrirá ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo. Por su parte, el centro Cemar, ubicado en el mismo municipio, no ha especificado aún cuáles serán sus horarios de apertura durante estas fechas. En cualquier caso, cabe recordar que los comercios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados tienen libertad para decidir si abren o no en días festivos, por lo que muchos pequeños negocios podrían mantener su actividad, especialmente en zonas con gran movimiento de vecinos o turistas.

Supermercados

En cuanto a los supermercados, también se establecen diferencias notables entre cadenas. Mercadona, como es habitual en festivos señalados, permanecerá cerrado el Viernes Santo, aunque sí que subirán la persiana los establecimientos de la cadena valenciana durante el Jueves.

Lidl sí mantendrá abiertas sus tiendas durante el Jueves Santo, pero en cambio cerrará al día siguiente, en la jornada del viernes. Aldi seguirá un esquema similar: abrirá el jueves y cerrará el viernes, aunque la cadena recomienda revisar la web para confirmar el horario de cada establecimiento en concreto.

En el caso de Día, la cadena ha optado por cerrar tanto el jueves como el viernes, de manera generalizada en sus supermercados, otorgando a sus trabajadores dos jornadas consecutivas de descanso.

Carrefour, por su parte, presenta un esquema más variado según el tipo de establecimiento. En Almería capital, el hipermercado de la avenida del Mediterráneo abrirá el Viernes Santo y permanecerá cerrado el jueves. Sin embargo, los establecimientos Carrefour Market —autorizados para abrir en festivos— sí operarán ambos días. El horario habitual será de 9:00 a 22:00, aunque en algunos casos podría reducirse hasta las 14:00. En la provincia, el Carrefour de Vícar abrirá solo el viernes, mientras que los centros ubicados en El Copo y en Gran Plaza Shopping estarán disponibles tanto el Jueves como el Viernes Santo.

Consum también ha adaptado sus horarios dependiendo de cada tienda. En la capital almeriense, el supermercado de la calle Arquitecto Guillermo Langle (Martínez Oña) abrirá únicamente el Jueves Santo, en horario de 9:00 a 14:30. Por su parte, los establecimientos situados en Santos Zárate y en la calle Altamira funcionarán con normalidad tanto el jueves como el viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:30. En cambio, el Consum de la avenida Ángel Jover permanecerá cerrado el viernes, y lo mismo ocurrirá con el de la zona de Buenavista, en Huércal de Almería, que abrirá solo el jueves de 9:00 a 14:30. Conviene revisar los horarios específicos de su establecimiento de confianza dependiendo del municipio en el que se sitúe.

Con este panorama, y ante la previsible llegada de turistas y el movimiento habitual de vecinos durante las procesiones, los comercios de Almería afrontan una Semana Santa en la que, más allá de la devoción y el descanso, el consumo y la actividad económica volverán a ser protagonistas. Como siempre en estas fechas, conviene planificarse y consultar los horarios específicos de cada establecimiento para evitar sorpresas de última hora.