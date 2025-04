E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 30 de abril 2025, 19:41 Comenta Compartir

El Día Internacional del Trabajo ya casi está aquí. Un día festivo nacional que este año cae en jueves. En muchos hogares almerienses harán puente, en consonancia con la práctica totalidad de los centros educativos de la provincia. Eso requiere un cierto nivel de planificación para hacer las compras, tener la nevera llena y no quedarse sin productos de primera necesidad. De esa manera, se puede disfrutar de estos días de descanso sin preocupaciones.

La pregunta que más nos asalta es: ¿Qué supermercados y centros comerciales de Almería abren el puente de mayo y en qué horarios? Pues bien, la mayoría están cerrados el jueves, que es el día festivo, pero el viernes vuelven a abrir, al igual que el sábado, e incluso algunos estarán disponibles el domingo. En las grandes superficies, la mayoría de las áreas de ocio y restauración continuarán abiertas.

Para los que viven al día y no planifican nunca, hay opciones de algunos supermercados que abren todos los festivos, por lo que siempre encontraremos una solución para aquellos que no hay querido o no han podido adelantarse a las posibles eventualidades. Vayamos por partes, con los supermercados de Almería ordenados alfabéticamente y sus horarios.

Aldi - Cerrado el 1 de mayo

Aldi mantendrá sus establecimientos cerrados el jueves 1 de mayo. Del viernes 2 al sábado 3 abrirá con normalidad en su horario habitual: de 9:00 a 21:30.

Carrefour – Cerrado el 1 de mayo

Los hipermercados Carrefour de Almería estarán cerrados el jueves 1 de mayo. A partir del viernes 2 de mayo retomarán su actividad habitual con horario de 9:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express. Abierto el 1 de mayo

A diferencia de los grandes hipermercados, las tiendas Carrefour Express abrirán el jueves 1 de mayo con horario de 8:00 a 22:00, al igual que el viernes, sábado y domingo a esa misma hora.

Consum – Cerrado el 1 de mayo

Los establecimientos Consum de Almería cerrarán el 1 de mayo, aunque volverá a abrir el viernes y el sábado, de 9:00 a 21:00 horas.

Consum Charter – Abierto el 1 de mayo

El formato Consum Charter tienen previsto abrir el jueves 1 de mayo con horario de 9:00 a 21:30 horas, como suele hacer el resto de festivos. En este caso, también abre todos los domingos, de 9 a 21 horas.

DIA – Tiendas en su mayoría cerradas pero depende del establecimiento

Las tiendas de la cadena DIA permanecerán cerradas el jueves 1 de mayo en su mayoría, aunque algunas franquicias de barrio podrían abrir, caso de la que se encuentra en la Avenida Pablo Iglesias, que anuncia un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Lidl – Cerrado el 1 de mayo

Las tiendas Lidl en Almería permanecerán cerradas el jueves 1 de mayo. A partir del viernes abrirán con normalidad en su horario habitual de 9:00 a 21:30.

Mercadona – Cerrado el 1 de mayo

La cadena valenciana cerrará todos sus establecimientos el jueves 1 de mayo. El resto de los días, abrirá como de costumbre de 9:00 a 21:30.

Centro Comercial Mediterráneo (Carrefour) – Cerrado el 1 de mayo

El jueves 1 de mayo cerrará su zona comercial, aunque algunas cafeterías y restaurantes situados en el exterior podrían abrir. El viernes 2 y sábado 3 funcionará con normalidad.

Centro Comercial Torrecárdenas (Mercadona) - Cerrado el 1 de mayo

El CCT permanecerá cerrado el jueves 1 de mayo, a excepción de la zona de ocio, restauración y cines, que abrirá en su horario habitual de festivos (aproximadamente de 12:00 a 00:00). Las tiendas reabrirán el viernes 2.

Corte Inglés de El Ejido – Cerrado el 1 de mayo

Estará cerrado el jueves 1 de mayo, pero abrirá el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo en horario especial, de 11:00 a 21:00.

Parque Comercial Gran Plaza (Eroski) - Cerrado el 1 de mayo

La mayoría de las tiendas estarán cerradas el jueves 1 de mayo, aunque algunas áreas de restauración y ocio podrían funcionar con normalidad. El resto del puente abrirá con normalidad.

La mayoría de los establecimientos estarán cerrados, por lo que es recomendable anticiparse y comprar lo que se necesite previamente. No obstante, habrá opciones de supermercados abiertos todos los días para aquellos que los necesiten.