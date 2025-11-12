Este es el supermercado que regala tarta gratis a todos sus clientes

Cumplir años siempre es motivo de celebración y de compartir la alegría con el círculo de familiares y amigos. En el caso de un supermercado, ... el número de posibles invitados aumenta mucho. La cadena Consum cumple medio siglo de historia y quiere soplar las velas con todos sus clientes.

Este jueves, 13 de noviembre, a las 19.00 horas, los supermercados de la cooperativa, que cuenta con presencia en la provincia, ofrecerán un trozo de tarta gratis a todas las personas que se acerquen a cualquiera de sus 500 establecimientos en España. Una manera dulce de celebrar 50 años de compromiso con las personas y con el territorio, bajo el lema '50 años creyendo en las persoans'.

La iniciativa forma parte de los actos conmemorativos de la empresa valenciana, que nació en 1975 con su primer establecimiento en Alaquàs y que hoy es la cooperativa española más grande por número de socios. Desde la compañía destacan que esta celebración es una forma de agradecer la fidelidad de los clientes y compartir con ellos un momento festivo lleno de sorpresas.

Además de la tarta, Consum ha organizado un sorteo en Instagram, al que se podrá acceder siguiendo la cuenta oficial @supermercadosconsum. Los interesados podrán participar durante la jornada del jueves y optar a diferentes premios especiales, según ha anunciado la cooperativa, que ha avisado a los interesados que deberán estar atentos a las redes sociales de Consum para participar.

Con una trayectoria marcada por el crecimiento y la integración de otras cooperativas más pequeñas, Consum ha logrado consolidarse como una de las principales empresas de distribución del país. En Almería cuenta con varios supermercados en la capital, uno en la confluencia de las calles Doctor Martínez Oña y Arquitecto Guillermo Langle, otro en la Avenida Cabo de Gata y otro en la calle Adolfo Marsillach. Y, medio siglo después, sigue fiel a su filosofía, la de poner a las personas en el centro, aunque esta vez, con un pedazo de tarta para celebrarlo.