Manuel Ferre Ruiz, al que todos conocen como Manolo, es un joven sencillo, discreto, autocrítico y curioso por naturaleza. No le gusta llamar la atención y prefiere ir a lo suyo, rodeado de un pequeño círculo de confianza. Con ese carácter sereno, ha conseguido un hito que no ocurre a diario: quedar el número 90 en el examen MIR 2025 entre más de 11.000 aspirantes. Natural de Almería, volverá a casa tras estudiar Medicina en Málaga y lo hará por la puerta grande: ha elegido Dermatología en el Hospital Universitario Torrecárdenas, convirtiéndose en el mejor clasificado que haya escogido nunca ese centro. Está ya inmerso en el papeleo —cuando llamó, parecía que ya sabían quién era— cuenta sorprendido a este periódico, y aún asimilando que, sin buscarlo, ha marcado un hito para su ciudad.

–¿Cómo ha sido la experiencia del MIR?

–Muy intensa, como todos dirán. Aunque en realidad es una etapa más dentro de una carrera que ya es exigente desde el principio. En bachillerato es duro, porque tienes que conseguir muy buenas notas. Y la selectividad también hay que pasarla, pero yo creo que en medicina, y diría que por lo que he estado hablando en todas las facultades, te exigen un buen nivel. Yo creo que en parte, porque como todos hemos pasado una criba, sabemos que somos buenos estudiantes, por ello nos exigen bastante. Y el MIR es la guinda del pastel, como el sprint final, el último gran esfuerzo. Pero ya te digo, yo creo que en la facultad ya te han preparado para ese nivel de exigencia. Y bueno, efectivamente es un punto más de estrés, porque sabes que es un momento de inflexión muy importante. No es un examen más: si te va mal, no hay recuperación. Puedes tener que esperar un año entero o cambiar de especialidad.

–¿Qué sintió cuando vio ese número 90 en la web del Ministerio?

–Al principio pensé que lo estaba leyendo mal. Vi el número y dudé si era el de la mesa o algo por el estilo. No me lo terminaba de creer, porque el examen me pareció raro, difícil. Pero claro, fue difícil para todos, y esto es un número de orden: lo importante es cómo lo hiciste respecto al resto. También hay que decir que el MIR es un tipo test, y a veces das con la respuesta correcta por intuición. Hay un trabajo enorme detrás, pero también un punto de suerte, y no hay que tener reparo en admitirlo. Tampoco quiero falsas modestias, porque hay un trabajo detrás. Hay compañeros que se han preparado igual o más que yo y no han tenido el mismo resultado. La suerte suele acompañar a los más preparados, pero no lo explica todo.

–¿Qué le recomendaría a los futuros aspirantes al MIR?

–Que confíen en su intuición. En un examen tipo test como el MIR, si dudas entre varias opciones, muchas veces tienes que tirarte a la piscina. Yo, por ejemplo, había alguna pregunta que no sabía muy bien por dónde iba la cosa. Pero eso también es confiar en tu intuición, porque luego, lo que resta, no resta tanto como un potencial acierto. Al final es una cuestión de equilibrio, como muchas cosas en la medicina.

–Va un poco de la mano con lo que es la vida real en el hospital. Tienes unas opciones de diagnóstico y también tu intuición tiene que guiarte para ver cuál es la correcta.

–Totalmente. Aunque tengo poca experiencia directa, en las prácticas ya lo veía: muchas veces el diagnóstico es cuestión de probabilidades. No siempre tienes todos los datos ni el tiempo para pensarlo todo al detalle. Tienes que ir descartando lo más grave, luego lo menos probable, y quedarte con lo que es más frecuente. Y claro, por ello se habla de que los médicos no aciertan siempre, porque se trata de razonar bien, de saber por qué eliges una opción.

–Y elige Torrecárdenas siendo 90, el número más alto que lo ha hecho. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión?

–Lo tenía bastante claro desde el principio. Soy de Almería, y aunque estudié en Málaga —que es más grande y tiene más movimiento—, a mí me gusta la tranquilidad. Almería es una ciudad más recogida, más calmada, y eso va conmigo. Me apetecía volver. El hospital, además, está creciendo, se está ampliando. No me fijé en si era una elección habitual o no; lo elegí porque es lo que quería. Luego me enteré de que era la nota más alta, y oye, hace ilusión. Pero no era ese el objetivo.

–¿Cree que ahora se valora más la calidad de vida que el prestigio a secas de la ciudad u hospital a la hora de elegir?

–Sí, y creo que es una evolución positiva. La vocación está muy bien, pero otra cosa es el servilismo. Hay que mirar también por uno mismo, por las condiciones laborales, por el entorno donde vas a vivir. Y si encima estás cerca de tu familia, pues es un plus. En mi caso, tengo a mis padres aquí, me pueden echar una mano, y yo a ellos. La playa también ayuda, para qué negarlo. Conozco casos de gente con muy buen número que ha elegido Málaga sin ser de allí, y ahora pasa también con Almería.

–¿Y por qué Dermatología? ¿Qué es lo que le atrajo?

–Primero, porque creo me gusta de verdad. Eso es lo más importante. Aunque todavía falta la experiencia real para cerciorarme. Y luego, claro, es una especialidad con muchas cosas buenas. No tienes guardias, que ahora puede no parecer tan importante, pero dentro de 20 o 30 años seguro que se agradece. Además, es muy variada: quirófano, consulta, intervenciones mínimamente invasivas… Hay muchas posibilidades. Está en constante evolución, hay muchísima investigación, y las salidas laborales son muy buenas. El servicio en Torrecárdenas, por lo que he oído, está muy implicado con los residentes, se preocupan por su formación y facilitan que puedan asistir a congresos, rotar, aprender. Es un poco de todo: vocación, condiciones, futuro y motivación.