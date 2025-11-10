Este es el sueldo que cobran los presos de El Acebuche en 2025

A menudo, la sociedad sabe que existen centros penitenciarios, pero desconoce qué ocurre realmente dentro de sus muros y cómo transcurre la vida de quienes ... están allí. En una cárcel conviven personas que cumplen condena, presos preventivos, a la espera de juicio o sentencia firme, y reclusos en régimen abierto, que disfrutan de condiciones más flexibles y pueden salir a trabajar o formarse fuera durante el día.

Dentro de este complejo entramado, algunos internos desempeñan trabajos remunerados, una actividad que va mucho más allá del simple hecho de ganar dinero. De hecho, con ella se busca fomentar la disciplina, la responsabilidad y la reinserción social, elementos clave para su futuro en libertad.

En el Centro Penitenciario El Acebuche de Almería cumplen condena alrededor de 900 personas, que llenan sus horas allí con diversas ocupaciones. Muchos realizan actividades formativas o, por ejemplo, pasan el tiempo haciendo ejercicio, mientras que varios centenares de internos desempeñan labores remuneradas dentro de la prisión, con sueldos que oscilan entre los 200 y los 300 euros mensuales en 2025.

Aunque la diferencia respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado este año en 1.184 euros al mes en 14 pagas, es notable, hay que tener en cuenta que no es una remuneración al uso, sino que la función del trabajo penitenciario va más allá del dinero.

Cantidad por hora

Cada hora de trabajo en prisión se paga entre 3,24 y 5,68 euros, según las cifras orientativas del Ministerio del Interior. En El Acebuche, como en el resto de centros españoles, estas tareas incluyen empleos internos como lavandería, limpieza, jardinería, cocina o reparto de comidas, además de trabajos en talleres de producción textil o manipulado de artículos.

Más allá del aspecto económico, estos empleos tienen un peso importante en la trayectoria penitenciaria del recluso. Se valoran positivamente para obtener permisos, progresiones de grado o libertad condicional, además de aportar experiencia útil para su reincorporación laboral tras la salida de prisión.

Personas en diferentes situaciones

Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en El Acebuche hay algo más de 900 internos, de los cuales unos 540 son españoles (aproximadamente 500 hombres y 40 mujeres) y 380 extranjeros (365 hombres y 15 mujeres). De ellos, casi un 10% se encuentran en el Centro de Inserción Social de El Puche en régimen abierto. Además, el 42% de los reclusos son de origen extranjero, un porcentaje que se ha mantenido estable en la última década.

A nivel nacional, de los 60.938 presos contabilizados en 2025, solo unos 15.200 desempeñan algún tipo de trabajo remunerado, lo que equivale a uno de cada cuatro internos. En el caso de El Acebuche, esta proporción es similar, con una presencia significativa de trabajadores en talleres y servicios internos del propio centro.