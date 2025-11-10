Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro Penitenciario El Acebuche de Almería.

Este es el sueldo que cobran los presos de El Acebuche en 2025

Algunos internos del centro penitenciario, donde cumplen condena más de 900 personas, perciben una cantidad mensual por su trabajo, una cifra muy alejada del salario mínimo, pero enfocada en el objetivo de reinserción y valoración penitenciaria

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

A menudo, la sociedad sabe que existen centros penitenciarios, pero desconoce qué ocurre realmente dentro de sus muros y cómo transcurre la vida de quienes ... están allí. En una cárcel conviven personas que cumplen condena, presos preventivos, a la espera de juicio o sentencia firme, y reclusos en régimen abierto, que disfrutan de condiciones más flexibles y pueden salir a trabajar o formarse fuera durante el día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

