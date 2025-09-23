Suciedad y plagas: vecinos de El Tagarete denuncian el abandono del barrio Aseguran que este ha sido «el peor verano que recuerdan» en cuanto a limpieza y exigen una actuación urgente desde el Ayuntamiento de Almería

A. Maldonado Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Los vecinos del barrio El Tagarete de Almería han denunciado el «abandono que sufre la zona, afectada por graves problemas de salubridad, plagas y falta de limpieza». A través de testimonios directos, las vecinas y vecinos han expresado a ediles del PSOE de Almería «su indignación ante la inacción del Ayuntamiento y han exigido la presencia de la alcaldesa para que conozca de primera mano las condiciones en las que viven».

Un grupo de residentes ha relatado a los concejales socialistas que las arquetas del barrio «están infestadas de ratas, a pesar de estar señalizadas con puntos verdes que indican tratamiento con veneno». «No hace nada», lamentan los vecinos, quienes han tenido que tapar los desagües más próximos a sus casas para evitar que las plagas se propaguen, según describe el Grupo Municipal Socialista en un comunicado. «Además, como en otros muchos barrios de la ciudad, las calles están llenas de excrementos de palomas, y el servicio de limpieza apenas cubre sus necesiades, según denuncian», continúan las quejas.

Aseguran que han vivido «el peor verano que recuerdan», pues no han podido siquiera sentarse en la calle, ante las constantes picaduras de mosquitos y pulgas. «Mi hijo ha tenido que ir varias veces a urgencias por heridas provocadas por picaduras», relata una madre preocupada, a consecuencia de la falta de desinfección que ha convertido las zonas comunes en focos de insalubridad.

Además, los vecinos se quejan de que los contenedores de basura no se limpian ni se vacían con la frecuencia necesaria. De hecho, aseguran que sólo se vacía uno de ellos y que el resto permanecen durante varios días llenos, con lo que el hedor y la acumulación de residuos agravan la situación. Y, de manera particular, se quejan del nuevo contenedor de restos orgánicos que desprende muy mal olor ya que no se vacía ni se limpia a diario.

Por último, reclaman la instalación de badenes con los que contribuir a reducir la velocidad del tráfico en la calle Burgos, ya que a determinadas horas del día y, sobre todo de la noche, los vehículos circulan a gran velocidad lo que supone un peligro, especialmente, para los niños que juegan en la plazoleta.

Por su parte, la concejala del Grupo PSOE, Lidia Compadre ha lamentado profundamente la situación que atraviesan los vecinos de El Tagarete y ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que actúe de manera inmediata. «No es admisible que haya barrios en Almería que vivan en condiciones de insalubridad, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. La alcaldesa debe dejar de gobernar de espaldas a la ciudadanía y asumir su responsabilidad», ha declarado.

Los vecinos responsabilizan directamente a la alcaldesa por el deterioro de la ciudad. «Almería está sucia desde que está esta alcaldesa. Que venga, que hable con nosotros, que vea cómo vivimos», reclaman. Y recuerdan que pagan sus impuestos, igual que los vecinos del resto de barrios de la ciudad y que, sin embargo, no reciben los mismos servicios.

Por todo ello, exigen una intervención urgente: limpieza regular, desinfección, control de plagas y atención equitativa en los servicios municipales. «Pagamos nuestros impuestos como todos, pero no recibimos los servicios que nos corresponden», concluyen. Desde el PSOE se ha reiterado el compromiso de seguir recogiendo las denuncias vecinales y trasladarlas al Pleno municipal para exigir soluciones concretas y urgentes.