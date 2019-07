Condenado por coaccionar, amenazar y abusar de una menor en Almería La joven dejó de ir a clase por miedo a encontrarse con el acosador EFE Almería Miércoles, 24 julio 2019, 10:12

Un juez de Almería ha condenado a penas que suman un año y medio de prisión a un hombre al que además le han sido impuestas diversas órdenes de alejamiento respecto a una menor a la que amenazó, coaccionó y realizó tocamientos, acosándola de tal forma que dejó de ir a clase por temor a encontrarse con él.

La sentencia señala que el acusado P. J. F. S. comenzó a finales del 2015, cuando tenía 39 años, a acosar y hostigar a una menor de 15 años, merodeando frecuentemente por su domicilio o su instituto. Según el juez, también la seguía por la vía pública y la abordaba cuando iba por la calle, llamándola «reiteradamente» por teléfono, incluso a «altas horas de la madrugada», y enviándole numerosos mensajes amenazadores por WhatsApp.

Por ello, la joven «llegó a sentir miedo de salir de su casa por temor a encontrarse con el acusado, faltando tres semanas a las clases del instituto por este motivo». El magistrado indica que a finales del 2015, el acusado aprovechó que la menor confiaba aún en él y la llevó en su coche a recoger a una amiga al instituto. Sin embargo, detuvo el vehículo tras dicho centro educativo y le realizó tocamientos mientras la víctima intentaba quitárselo de encima, sin parar hasta que ésta le dijo que iba a llamar a su padre.

Añade que a comienzos de marzo del 2015, el acusado detuvo su vehículo junto a la menor cuando ésta caminaba sola por la calle y le propuso que se subiera al mismo, a lo que la joven se negó. Entonces, el hombre le sacó una navaja de 15 centímetros y le dijo: «Móntate o ya verás». La adolescente entró atemorizada en el automóvil y le suplicó que la dejase en casa sin hacerle nada, a lo que accedió el acusado, quien sin embargo provocó en la víctima un «intenso estado de temor y desasosiego».

Sobre las 14:00 horas del 24 de marzo y con la intención de «atemorizarla», el condenado se presentó en su casa aprovechando que sabía que estaba sola, ya que previamente había estado vigilando el inmueble y esperó a que saliera la madre de la víctima. Una vez allí, tocó durante diez minutos el timbre, golpeó la puerta, introdujo un cuchillo por debajo de la misma, tapó la mirilla y le exigió a la chica que le abriese. Aunque ésta no llegó a acceder a sus pretensiones, tuvo que recibir asistencia sanitaria y medicamentos por el estado de temor que le provocó P. J. F. S.

Por estos hechos, el hombre ha sido condenado a una multa de 1.080 euros por un delito continuado de coacciones, por el que también se le impone una orden de alejamiento de la chica de 300 metros durante un año. También le ha sido impuesto medio año de prisión y otra orden de alejamiento de 300 metros durante un año y medio por un delito de amenazas, así como un año de prisión y otra prohibición de alejamiento y el pago de una indemnización de 2.000 euros por un delito de agresión sexual.

No obstante, las penas de cárcel han sido suspendidas durante dos años a condición de que no delinca durante ese periodo y realice 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad.