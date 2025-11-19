Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes, en el registro, el martes, de la vivienda del presidente de la Diputación. EFE / Carlos Barba

Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería

Junto al presidente y el vicepresidente de la Diputación y el alcalde de Fines han sido arrestados el hijo de este, un técnico de Obras Públicas de la institución supramunicipal, dos empresarios y un tercer implicado, estos tres últimos, ya en libertad

Europa Press

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:36

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que ... trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.

