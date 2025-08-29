El subdelegado del Gobierno recibe a la Cónsul General de Perú durante su visita a la provincia de Almería Durante el encuentro, se han tratado cuestiones relacionadas con la población peruana que reside en la provincia, que cuenta con aproximadamente 5.500 autorizaciones de residencia

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha mantenido una reunión institucional con la Cónsul General del Perú en Sevilla, María del Rosario Botton Girón, durante la visita que ha realizado a la Subdelegación y en la que también ha participado el jefe de la Oficina de Extranjería en Almería, Francisco Javier Durán. Durante el encuentro, se han tratado cuestiones relacionadas con la población peruana que reside en la provincia, que en la actualidad cuenta con aproximadamente 5.500 autorizaciones de residencia vigentes.

Martín ha destacado «la colaboración que existe con este país, así como la importancia de seguir desarrollando reuniones de este tipo para abordar las necesidades vigentes al mismo tiempo que estrechar líneas de actuaciones conjuntas».

En particular, la cónsul ha manifestado al subdelegado del Gobierno su satisfacción por la celebración de este encuentro, que sirve además para conocer la realidad del colectivo de peruanos residentes en la provincia, cuyo mayor porcentaje se ubica en el Levante. Los trabajadores que se encuentran en Almería se dedican principalmente al sector del transporte por carretera y a la agricultura.

Temas

Almería

Perú