Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El subdelegado del Gobierno recibe a la Cónsul General de Perú durante su visita a la provincia de Almería

Durante el encuentro, se han tratado cuestiones relacionadas con la población peruana que reside en la provincia, que cuenta con aproximadamente 5.500 autorizaciones de residencia

R. I.

Almería

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:29

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha mantenido una reunión institucional con la Cónsul General del Perú en Sevilla, María del Rosario Botton Girón, durante la visita que ha realizado a la Subdelegación y en la que también ha participado el jefe de la Oficina de Extranjería en Almería, Francisco Javier Durán. Durante el encuentro, se han tratado cuestiones relacionadas con la población peruana que reside en la provincia, que en la actualidad cuenta con aproximadamente 5.500 autorizaciones de residencia vigentes.

Martín ha destacado «la colaboración que existe con este país, así como la importancia de seguir desarrollando reuniones de este tipo para abordar las necesidades vigentes al mismo tiempo que estrechar líneas de actuaciones conjuntas».

En particular, la cónsul ha manifestado al subdelegado del Gobierno su satisfacción por la celebración de este encuentro, que sirve además para conocer la realidad del colectivo de peruanos residentes en la provincia, cuyo mayor porcentaje se ubica en el Levante. Los trabajadores que se encuentran en Almería se dedican principalmente al sector del transporte por carretera y a la agricultura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Doce medios aéros combaten el incendio forestal en Lubrín con más de 50 desalojos
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre «ensangrentado» en una playa de Níjar
  3. 3 El Ejido destina 500.000 euros a la semana a pagar la deuda heredada
  4. 4 «Está en coma inducido y en estado crítico»
  5. 5 Las chicas de oro de Almería se hacen virales en redes
  6. 6 Desarticulado un grupo criminal internacional asentado en Almería acusado de robos y tráfico de drogas
  7. 7 Claveles como protesta por el estado de los servicios ferroviarios en Almería
  8. 8 Mercadona retoma su horario habitual en Almería a partir del 1 de septiembre
  9. 9 El camino senderista entre carrascas centenarias y misterios del siglo pasado
  10. 10 Los hombres son los más propensos a contraer las ITS

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El subdelegado del Gobierno recibe a la Cónsul General de Perú durante su visita a la provincia de Almería

El subdelegado del Gobierno recibe a la Cónsul General de Perú durante su visita a la provincia de Almería