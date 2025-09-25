Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Subdelegación se suma a la campaña 'Enciende la esperanza' a favor de Argar

Se trata de una enfermedad que en la actualidad ronda los 25 casos anuales en la provincia y los 1.500 en el ámbito nacional

A. Maldonado

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:20

La Subdelegación del Gobierno en Almería se ha sumado a la campaña internacional 'Enciende la esperanza' que este año tiene por lema 'Vuelta al cole con cáncer' y que desarrolla en la provincia la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería Argar.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, y la presidenta de la asociación, Rosa María Onieva, han colgado este jueves la lona con un gran lazo en el balcón del edificio de la Subdelegación con el objetivo de concienciar sobre la problemática familiar que cada año supone el diagnóstico del cáncer infantil. No en vano, se trata de una enfermedad que en la actualidad ronda los 25 casos anuales en la provincia y los 1.500 en el ámbito nacional.

En la campaña de este año, se persigue concienciar sobre esta enfermedad acercando la realidad educativa del alumnado con cáncer al conjunto de la sociedad. Desde Argar, recuerdan que la educación es un derecho, que con independencia de la enfermedad, también forma parte del proceso de recuperación de los menores.

El subdelegado ha destacado, por su parte, «la importante labor que desarrolla esta entidad en Almería que vela por ayudar a los padres, madres y a los menores que sufren esta enfermedad». Y, al mismo tiempo, ha animado a la sociedad a colaborar con Argar, «que trabaja diariamente por el bienestar de los menores con cáncer y de sus familias».

