La Subdelegación entrega mañana sus premios por el aniversario de la Constitución

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Marín, dio a conocer ayer el nombre de los premiados con motivo del 47º aniversario de la ... Constitución Española, cuyo acto central se celebrará mañana. La Asociación de la Prensa de Almería, la Universidad de Almería, la primera alcaldesa en la provincia en la democracia, Adoración Antolín, el escritor y poeta Raúl Quinto, y el presidente de Almería Acoge, Juan Miralles recibirán su reconocimiento en una acto que además supone el cierre a la programación de 'España en Libertad. 50 años'.

La Asociación de la Prensa de Almería es reconocida por su labor como garantía de independencia, pluralidad y servicio público. Las decenas de periodistas e informadores que han trabajado en Almería a lo largo de estas cinco décadas han garantizado esa convivencia democrática que menciona el Preámbulo de la Constitución y sin la cual no existe una ciudadanía libre.

La Universidad de Almería va a ser distinguida como impulsora del progreso cultural, científico y económico, democratizando el acceso al conocimiento y generando oportunidades donde antes no las había. De la UAL han salido las generaciones mejor preparadas de la historia de la provincia y su trayectoria demuestra que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar vidas y territorios.

Adoración Antolín, fue la primera mujer elegida alcaldesa en la provincia en democracia, y se le reconoce por su papel pionero en la participación política femenina. Su figura representa a todas las mujeres que, en estos cincuenta años, derribaron barreras silenciosas y ocuparon espacios de los que, durante demasiado tiempo, estuvieron excluidas.

El escritor y poeta Raúl Quinto, Premio Nacional de Narrativa 2024 por su libro 'Martinete del rey sombra', recibe un nuevo reconocimiento por su contribución a la cultura como espacio de libertad y pensamiento crítico. Su obra, tan profunda como necesaria, ilumina esa otra dimensión del Preámbulo constitucional: el valor de la cultura como espacio de libertad.

Presidente de Almería Acoge, Juan Miralles. Es reconocido a título personal por toda una vida dedicada a la protección de las personas más vulnerables. Destaca su labor social que encarna la dimensión más humana de nuestro sistema democrático: la protección, la solidaridad cotidiana, la convicción de que nadie puede quedarse atrás. También el subdelegado dio a conocer que la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA_CSIC) va a recibir por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía, uno de los Premios Plaza de España 2025. Será reconocida esta entidad en el acto central que se desarrollará en Sevilla el 12 de diciembre por ser un centro internacional para estudiar ecosistemas áridos y semiáridos. Investiga desertificación, adaptación al estrés hídrico, dinámica del suelo y conservación de biodiversidad. Su ubicación estratégica en una de las zonas más áridas de Europa impulsa estos estudios que, con más de siete décadas, integran trabajo de campo, conservación, restauración ecológica y formación de jóvenes investigadores.