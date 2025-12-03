Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Subdelegación entrega mañana sus premios por el aniversario de la Constitución

La Asociación de la Prensa, la Universidad de Almería, Adoración Antolín, Raúl Quinto y Juan Miralles son los distinguidos este año

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:05

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Marín, dio a conocer ayer el nombre de los premiados con motivo del 47º aniversario de la ... Constitución Española, cuyo acto central se celebrará mañana. La Asociación de la Prensa de Almería, la Universidad de Almería, la primera alcaldesa en la provincia en la democracia, Adoración Antolín, el escritor y poeta Raúl Quinto, y el presidente de Almería Acoge, Juan Miralles recibirán su reconocimiento en una acto que además supone el cierre a la programación de 'España en Libertad. 50 años'.

