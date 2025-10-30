La Subdelegación de Defensa, 30 años de soberanía

La Subdelegación de Defensa en Almería celebró este jueves el acto conmemorativo de su XXX aniversario, una efemérides que consiguió reunir a autoridades civiles y ... militares y representantes de la sociedad civil en una jornada cargada de simbolismo y reconocimiento a tres décadas de servicio público.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, presidió el acto junto al subdelegado de Defensa y coronel del Ejército del Aire, José Manuel Lupiani, y felicitó a la institución «por su labor fundamental en la vida pública de nuestra provincia y en el fortalecimiento de los valores democráticos de nuestro país».

Durante la ceremonia, se ha reconocido la dedicación del personal que trabaja a diario en la Subdelegación, el compromiso de los reservistas voluntarios y el talento y la vocación cívica de los jóvenes que han participado en el concurso literario escolar promovido por Defensa. Además, se ha rendido un emotivo homenaje a los militares caídos en acto de servicio, con un solemne momento de silencio y el depósito de una corona de laurel en su memoria.

En su intervención, el coronel José Manuel Lupiani subrayó el papel de la Subdelegación a lo largo de estas tres décadas, destacando que «la Subdelegación de Defensa lleva treinta años defendiendo nuestras libertades, garantizando la coordinación con las Fuerzas Armadas y reforzando el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado». Lupiani aprovechó el evento para reclamar de las instituciones políticas el aprovechamiento de la coyuntura actual de renovación de la inversión en Defensa para que se logre incorporar a Almería y su territorio en el desarrollo de la industria aprovechando la ubicación de unidades clave de las Fuerzas Armadas Españoles.

El acto, celebrado en la sede de la Subdelegación, sirvió también para poner en valor la cercanía del Ministerio de Defensa con la sociedad almeriense, a través de programas educativos, actividades de divulgación y campañas de sensibilización sobre la cultura de defensa. Entre los premiados estuvo Aída Caravaca Tapia, alumna de la Compañía de María, participante –y vencedora– del concurso Carta a una militar española.

Por su parte, José María Martín quiso trasladar su agradecimiento al conjunto del personal militar y civil que hace posible el funcionamiento diario de esta institución, destacando su «lealtad, compromiso y sentido del deber». El representante del Gobierno en la provincia recordó que «Almería puede sentirse orgullosa de contar con hombres y mujeres que, desde la discreción y el esfuerzo constante, contribuyen a fortalecer los valores democráticos y el espíritu de servicio a España».

El evento concluyó con una recepción institucional en la que se destacó el papel de las Fuerzas Armadas en la construcción de una sociedad más segura, solidaria y comprometida con el bien común, así como el reto de seguir estrechando la cooperación con las entidades locales y la ciudadanía en los próximos años.