Imagen de un modelo de avioneta Zenair CH-801 STOL de archivo. Zenair

Subastan una avioneta en situación de abandono en el Aeropuerto de Almería

Saldrá con un precio de licitación de 1.000 euros, y requerirá una garantía previa de 50 euros para poder participar en el proceso

David Roth

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:48

El Aeropuerto de Almería ha iniciado el procedimiento para subastar una aeronave Zenair CH-801 STOL, matrícula EC-ZIU, después de que haya sido declarada ... en situación de presunción legal de abandono. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde Aena ha publicado el anuncio oficial de la convocatoria.

