Subastan una avioneta en situación de abandono en el Aeropuerto de Almería

El Aeropuerto de Almería ha iniciado el procedimiento para subastar una aeronave Zenair CH-801 STOL, matrícula EC-ZIU, después de que haya sido declarada ... en situación de presunción legal de abandono. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde Aena ha publicado el anuncio oficial de la convocatoria.

La avioneta, que lleva tiempo inmovilizada en las instalaciones del aeropuerto almeriense, saldrá a subasta con un precio de licitación de 1.000 euros, y requerirá una garantía previa de 50 euros para poder participar en el proceso.

Según el anuncio, el plazo para la presentación de ofertas se fijará en los términos detallados en la propia licitación, mientras que la apertura de las mismas se celebrará en el Aeropuerto de Almería en una fecha que será comunicada a los participantes una vez concluya dicho periodo.

Para poder concurrir, los interesados deberán ajustarse a los requisitos y pasos establecidos en el Pliego de Condiciones, un documento que puede solicitarse a través del correo electrónico facilitado por Aena: leiadmin@aena.es

La subasta se enmarca en el procedimiento habitual para la gestión de aeronaves consideradas abandonadas, y permitirá a particulares o entidades hacerse con esta Zenair CH-801 STOL, un modelo conocido por sus capacidades STOL (despegue y aterrizaje cortos), habitual en aviación deportiva y operaciones en zonas remotas.