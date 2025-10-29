El soterramiento y el Smart Green Cube, entre los proyectos de la Junta para 2026

La Junta de Andalucía, a expensas del debido trámite de aprobación parlamentaria, ya dispone de la ruta económica que pretende seguir el año que viene, ... en el que JuanmaMoreno Bonilla volverá a pedir el apoyo de la ciudadanía en la urnas. El Parlamento de Andalucía ha recibido este miércoles el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, en el protocolario acto en el que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha hecho entrega de dicho documento al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

En la jornada anterior, el Gobierno andaluz esbozó algunas de las líneas principales de las cuentas, que rozarán los 51.600 millones, lo que supone un aumento interanual del 5,6%. Un montante, este, en el que se incluyen más de 4.400 millones destinados a inversiones en la autonomía. Casi uno de cada diez de estos euros pretende destinarse a Almería.

El Proyecto de Ley, publicado por la Consejería de Economía y consultado por este diario, contempla inversiones en la provincia almeriense por una cuantía total de 429.878.130 euros, el 9,71% del total andaluz y alrededor de 560 euros por habitante, unos 50 euros por encima de la media de la comunidad.

Una de las actuaciones más visibles en las que la Administración andaluza está implicada en Almería es la segunda fase de la integración de las vías del ferrocarril. De cara a 2026, contemplan las cuentas autonómicas varias partidas por un valor total que supera los 24 millones de euros, con los que laJunta sufragará su aportación comprometida para la edificación de la nueva estación intermodal y las actuaciones complementarias al intercambiador capitalino.

Continuando con grandes proyectos dirigidos a modificar el urbanismo almeriense, también se prevé una inversión de 5 millones de euros para otra integración, en este caso, la del puerto y la ciudad, en la que laJunta de Andalucía está implicada desde su inicio, colaborando con la Autoridad Portuaria de Almería.

Será 2026, además, el año en que tome forma el, por el momento, proyectado Smart Green Cube Agridomo. Más de 8,5 millones de euros se han registrado en el apartado de inversiones para este edificio, que definitivamente se ubicará en el Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA) tras descartarse su emplazamiento en el solar dejado tras el derribo del antiguo edificio de Correos del Paseo de Almería.

Continuando con la agricultura, uno de los principales motores económicos de la provincia, el proyecto de cuentas del Gobierno andaluz presenta numerosas acciones centrada en ámbitos tan relevantes como el relevo generacional –12 millones se destinará a la incorporación de jóvenes– o el desarrollo rural, en su más amplia concepción. No en vano, además de la agricultura, también se destinarán fondos públicos a la ganadería o la pesca, esenciales para el sostenicmiento de zonas de interior y costa de la provincia. En su conjunto, el presupuesto de 2026 presenta más de 138 millones de euros para Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

A lo largo del año que estar por comenzar, siempre en base a las cuentas recién presentadas, la Administración andaluza proyecta inversiones por más de 50 millones en materia de gestión hídrica, de los que más de 34 millones se destinan a abastecimiento e infraestructuras de saneamiento y depuración. Además, se cuentan con partidas para reducción de contaminación de aguas o digitalización de la administración.

Derribo del Algarrobico

Un millón de euros, redondo, destina la Junta de Andalucía a actuacioens para el derribo y desescombro del hotel del Algarrobico, en Carboneras, cuyo eterno periplo judicial parece estar viendo la luz por lo que podría estar próximo su fin. De acuerdo al texto de los presupuestos, este proyecto en concreto tiene como año final 2026 (y 2021 de inicio).

Por otro lado, aparece reflejada una aportación de 2,2 millones de euros para la nueva sede judicial de Huércal-Overa, una demanda histórica en la zona para mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía que residen en los municipios de aquella demarcación.

Consorcio Metropolitano

Detalla el proyecto de presupuestos de laJunta que, en el año próximo se van a invertir 296.000 euros en el Consorcio Metropolitano de Transporte de Almería y, al tratarse de un ente propio vinculado a la Administración autonómica, se abunda en las acciones previstas. La más costosa será la relativa a obras, a las que se destinarán 171.000 euros, si bien, el próximo año se pretende adquirir nuevos bicicleteros, en consonancia con la proyecto de fomentar el uso de la bicicleta en la capital y su área.