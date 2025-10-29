Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Aguirre y Carolina España, en el Parlamento de Andalucía. E. P.

El soterramiento y el Smart Green Cube, entre los proyectos de la Junta para 2026

La provincia recibirá el año próximo más de 429 millones, casi uno de cada diez euros que la Junta prevé invertir en la comunidad autónoma

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:48

Comenta

La Junta de Andalucía, a expensas del debido trámite de aprobación parlamentaria, ya dispone de la ruta económica que pretende seguir el año que viene, ... en el que JuanmaMoreno Bonilla volverá a pedir el apoyo de la ciudadanía en la urnas. El Parlamento de Andalucía ha recibido este miércoles el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, en el protocolario acto en el que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha hecho entrega de dicho documento al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

ideal El soterramiento y el Smart Green Cube, entre los proyectos de la Junta para 2026

