Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La sostenibilidad ambiental, «columna vertebral» del Cabo Gata Plaza

Al centro comercial llegarán tres líneas del servicio municipal de transportes, la 15, 30 y 31, y el parking estará cubierto de placas solares

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:43

El centro comercial que prevé Joisán, la sociedad formada por Grupo Santaella y Joigca SA, en la urbanización de El Toyo está basado, según sus promotores, en el principio de sostenibilidad ambiental. Será esta su «columna vertebral».

Y, para ello, el proyecto se asienta en varios pilares fundamentales: un paisajismo adaptado al clima mediterráneo, con sistemas de riego automatizado; el fomento de la movilidad sostenible, con carril bici y plazas para bicicletas y patinetes, además del transporte público; la eficiencia energética, con equipos de alta eficiencia, iluminación led o sistemas inteligentes de gestión; y la construcción responsable a través del uso de materiales sostenibles, una gestión eficiente de los residuos y un diseño orientado a la durabilidad y respeto del entorno.

Tendrá conexión peatonal directa hacia el Hospital de Alta Resolución y la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería, así como carril bici hacia las diferentes zonas de la urbanización, con conexión a la capital y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. A él llegarán las líneas 15, 30 y 31 del bus urbano y el parking estará cubierto de placas solares. Se ubicará junto a un parque de más de 40.000 metros cuadrados con 25.000 metros cuadrados de césped y más de 235 árboles, y dispondrá de zona deportiva para running, además de un área de juegos infantiles y pipican.

Será, apuntan los empresarios Miguel y Darío Santaella, un «espacio híbrido en el que el comercio convivirá con la vida urbana, el ocio, el bienestar y la sostenibilidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería
  2. 2 Roquetas de Mar consolida su liderazgo turístico en Andalucía con más de 293.000 visitantes este verano
  3. 3 La Peana, el árbol más grande de Andalucía, más cerca de la muerte: «su envejecimiento es imparable»
  4. 4 Luis Rogelio Rodríguez-Comendador emociona a Roquetas de Mar con su Pregón a la Virgen del Rosario
  5. 5 Una moto en el salón
  6. 6 Mercadona reduce el desperdicio alimentario un 17% en solo un año
  7. 7 El IX Foro Municipal por la Paz y los Derechos Humanos explora la influencia de la Inteligencia Artificial en la salud mental
  8. 8 Día grande en San Diego Comic-Con Málaga
  9. 9 Vera honra a San Cleofás con una tarde con notables toreros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La sostenibilidad ambiental, «columna vertebral» del Cabo Gata Plaza

La sostenibilidad ambiental, «columna vertebral» del Cabo Gata Plaza