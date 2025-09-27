La sostenibilidad ambiental, «columna vertebral» del Cabo Gata Plaza Al centro comercial llegarán tres líneas del servicio municipal de transportes, la 15, 30 y 31, y el parking estará cubierto de placas solares

M. C. Callejón Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:43

El centro comercial que prevé Joisán, la sociedad formada por Grupo Santaella y Joigca SA, en la urbanización de El Toyo está basado, según sus promotores, en el principio de sostenibilidad ambiental. Será esta su «columna vertebral».

Y, para ello, el proyecto se asienta en varios pilares fundamentales: un paisajismo adaptado al clima mediterráneo, con sistemas de riego automatizado; el fomento de la movilidad sostenible, con carril bici y plazas para bicicletas y patinetes, además del transporte público; la eficiencia energética, con equipos de alta eficiencia, iluminación led o sistemas inteligentes de gestión; y la construcción responsable a través del uso de materiales sostenibles, una gestión eficiente de los residuos y un diseño orientado a la durabilidad y respeto del entorno.

Tendrá conexión peatonal directa hacia el Hospital de Alta Resolución y la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería, así como carril bici hacia las diferentes zonas de la urbanización, con conexión a la capital y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. A él llegarán las líneas 15, 30 y 31 del bus urbano y el parking estará cubierto de placas solares. Se ubicará junto a un parque de más de 40.000 metros cuadrados con 25.000 metros cuadrados de césped y más de 235 árboles, y dispondrá de zona deportiva para running, además de un área de juegos infantiles y pipican.

Será, apuntan los empresarios Miguel y Darío Santaella, un «espacio híbrido en el que el comercio convivirá con la vida urbana, el ocio, el bienestar y la sostenibilidad».