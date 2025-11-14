¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»

Los callejeros de las ciudades son, en muchas ocasiones, un dechado de sorpresas. Hay nombres curiosos, a veces polémicos y otras tan insólitos que despiertan ... el asombro o incluso la sonrisa. No hay más que echar un vistazo al de Almería, por ejemplo, con calles como la Quinta Avenida en pleno barrio de Los Ángeles, que recuerda a la famosa vía de Nueva York. Lo que quizá muchos almerienses desconocen es que nuestra provincia tiene también su nombre grabado en lugares insospechados del mundo.

Pocos imaginarían encontrar una Almería Street a más de 14.000 kilómetros, prácticamente en las antípodas, en el oeste de Australia. El hallazgo lo ha hecho un tiktoker australiano, que en un vídeo lleno de sorpresa y humor se topó con una pequeña localidad llamada Cervantes donde, para su asombro, todas las calles llevan nombres de lugares españoles.

«No sé si todos los españoles conocen esto de Australia, pero yo soy australiano y no lo sabía», comienza diciendo el joven en su vídeo, que rápidamente se ha hecho viral. «Aparentemente hay una ciudad en la región muy aislada de Australia Occidental llamada Cervantes. Y algo interesante sucede en Cervantes, si eres un español o estás interesado en temas relacionados con España».

El tiktoker, entre risas y asombro, va enumerando los nombres de las calles que va encontrando en el mapa y una de ellas es Almería Street, aunque también hay otras como Malaga Court, Valencia Road, Tarragona Loop, Andalucía Street, Girona Place, Huelva Place, Santander Way, Segovia Avenue, Castilla Way, Sierra Court y Barcelona Drive. Lo cierto es que la población, con pocos habitantes, parece árida y soleada, características en las que coincide con nuestra provincia.

Un enclave 'random'

Con tono irónico, comenta: «¿Quién vive aquí? Es como un enclave español random, lejos de cualquier sitio». Luego cambia a la vista por satélite y sigue citando lugares como «Iberia Street, Mallorca Street, Cádiz Street, Aragón Street, Cataluña Street. Bro, es todo. Madrid Street, baby». Su entusiasmo va en aumento. «Fascinante», indica.

El curioso pueblo de Cervantes se encuentra en la región de Wheatbelt, en Australia Occidental, frente al océano Índico y a unos 200 kilómetros al norte de Perth. Es un pequeño núcleo de pescadores que hoy apenas supera los 480 habitantes, pero cuya historia explica por qué tantas calles evocan a España.

El nombre de Cervantes proviene de un barco que se encalló en 1844 en una isla cercana a la costa. El navío llevaba ese nombre, y aunque se bautizó por el barco, se extendió la creencia de que era un homenaje al escritor Miguel de Cervantes. Esa confusión fue la que llevó, décadas después, a que cuando se fundó el pueblo en 1963 se decidiera nombrar sus calles con topónimos españoles: desde Madrid Street hasta Almería Street.

Entre la langosta y Don Quijote

Hoy, Cervantes es un tranquilo enclave turístico conocido por su pesca de langosta, sus playas y su cercanía al Parque Nacional Nambung, donde se alzan los famosos Pinnacles, formaciones de piedra caliza únicas en el mundo. Pero gracias a TikTok, el pueblo ha saltado a la fama por un motivo inesperado, que no es otro que su mapa urbano, que parece sacado de una guía de viajes por España. Quién lo diría, Almería tiene su propio rincón en el otro extremo del planeta.