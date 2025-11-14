Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Letrero con el nombre de Almería en una calle de Cervantes, una población de Australia.

¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»

Un tiktoker australiano descubre que en su país existe una calle llamada Almería, junto a otras con nombres españoles, en un remoto pueblo llamado Cervantes

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

Los callejeros de las ciudades son, en muchas ocasiones, un dechado de sorpresas. Hay nombres curiosos, a veces polémicos y otras tan insólitos que despiertan ... el asombro o incluso la sonrisa. No hay más que echar un vistazo al de Almería, por ejemplo, con calles como la Quinta Avenida en pleno barrio de Los Ángeles, que recuerda a la famosa vía de Nueva York. Lo que quizá muchos almerienses desconocen es que nuestra provincia tiene también su nombre grabado en lugares insospechados del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  4. 4 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  5. 5 Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas
  6. 6 Roquetas apuesta por la renovación de redes de abastecimiento en Aguadulce
  7. 7 La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo
  8. 8 La autopsia halla sedantes en el anciano presuntamente intoxicado por una falsa cuidadora
  9. 9 El PP aplaude el avance de la variante de Mojácar y el «compromiso» de la Junta con el Levante almeriense
  10. 10 El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»

¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»