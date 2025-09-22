¡Sorpresa en 'La Revuelta'!: La almeriense Vera GRV, nominada al Grammy Latino, interviene como público La cantante ha hablado unos segundos desde la zona de butacas, ha saludado a su madre y ha afirmado que no puede explicar por qué eligió GRV como nombre artístico, mientras el presentador, David Broncano, dejó caer que pronto podría volver, pero esta vez como invitada al programa

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:06

La televisión en directo siempre guarda sorpresas y el programa de noche 'La Revuelta' se caracteriza, precisamente, por la improvisación y la espontaneidad. El formato que presenta David Broncano, conocido por dar protagonismo al público y convertir a los espectadores en parte del espectáculo, vivió un momento inesperado cuando en la zona de las butacas se encontraba Vera GRV, la artista almeriense nominada al Latin Grammy 2025.

Ella y el cineasta Willy Rodríguez son dos almerienses que han puesto a Almería en el mapa de la música latina, al figurar entre los candidatos a la 26ª edición de estos premios, que reconocen los mejores trabajos lanzados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Una aparición fugaz pero memorable

La joven, natural de Almería y nacida en el año 2000, intervino por unos segundos durante la emisión, siempre desde la zona de butacas, donde le cedieron un micrófono. Con una amplia sonrisa, aprovechó para enviar un emotivo saludo a su madre y confesar, entre risas, que no puede explicar por qué eligió el apellido artístico GRV, un enigma que mantiene desde sus inicios, y sobre lo que, cuando Broncano mostró su curiosidad, ella incluso llegó a decir que «a día de hoy me arrepiento un poco».

El presentador, fiel a su estilo, no dejó pasar la ocasión y bromeó con la posibilidad de que Vera regrese al programa, pero la próxima vez no desde la grada, sino como invitada oficial en el escenario para una entrevista en toda regla.

Una almeriense en la élite musical

La trayectoria de Vera GRV ha dado un salto internacional tras ser nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor vídeo musical versión corta por Cura pa' mi alma, dirigido por Willy Rodríguez. Una candidatura que la sitúa junto a grandes nombres como Bad Bunny, Guitarricadelafuente o los argentinos Catriel y Paco Amoroso.

En mayo lanzó su primer disco, 'Se me pasó llamarte, mamá', donde fusiona electrónica, trap y raíces folclóricas, con tintes flamencos. Entre sus canciones más escuchadas figura 'Pobre niña', convertida en himno contra los malos tratos. Además, ya ha trabajado con artistas como Juancho Marqués, Pepe y Vizio o Antony Z, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama musical español.

Vera GRV no quiso desaprovechar su breve aparición en La Revuelta para mostrar el lado más personal de su carrera: «Me hace muchísima ilusión decirle a mi madre que la quiero muchísimo, que esta nominación va por ella y que aquí estamos, hablando en La Revuelta».

La cantante está envuelta en su primera gira, que la llevará, hasta principios de 2026, por ciudades como Murcia, Granada, Armilla, Sevilla, Málaga, Valencia o Almería. Sobre el impulso que está tomando su carrera, ella confiesa en sus redes sociales que «es una bendición que los que estáis aquí desde el principio podáis vivir cada comienzo y progreso conmigo. Tengo muchas ganas de cantaros en toda España».