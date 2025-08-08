¡Sorpresa mayúscula en la playa de Vera! Aparece una vaca sin vida en la orilla No es un caso aislado: en los últimos días han aparecido vacas en playas como las de Torrevieja (Alicante) o La Manga (Murcia)

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 14:54

Sorpresa mayúscula en la playa de Las Marinas, en Vera, al aparecer el cadáver de una vaca en la orilla. El animal, aún en un estado inicial de descomposición, fue arrastrado por la corriente hasta la orilla, donde quedó varado ante la mirada atónita de numerosas personas, que no daban crédito a lo que veían. Nadie sabe con certeza de dónde ha salido, aunque hay quienes apuntan a que podría proceder de un barco de transporte de ganado.

De hecho, no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace apenas unos días, otra vaca fue localizada en la playa de La Mata, en Torrevieja (Alicante), también en estado de descomposición. En ese caso, fueron los propios socorristas del municipio quienes acudieron alertados por los bañistas, que avistaron un gran bulto flotando cerca de la costa. Al llegar a tierra, descubrieron que se trataba del cuerpo sin vida de una vaca.

Un socorrista explicó que aún se desconoce la procedencia del animal, aunque se han activado los protocolos de limpieza y análisis. Lo que sí está claro es que este tipo de hallazgos no son tan infrecuentes como podría parecer.

«Salen barcos con vacas y corderos»

Algunas personas en redes sociales han relacionado estos sucesos con el transporte marítimo de ganado. «El otro día en La Manga del Mar Menor apareció otra. En mi ciudad, Cartagena, salen barcos varias veces al mes con vacas y corderos hacia países de Oriente Medio. No es la primera vez que tiran vacas enfermas y acaban apareciendo en la playa», comentaba un usuario.

Estos casos no son nuevos en la costa de Almería. En 2017, también apareció una vaca muerta en la playa de Vera, generando un gran revuelo. Entonces, una asociación encargada del rescate de fauna marina dio la voz de alarma, aunque poco pudo hacer. «No sabemos cómo puede haber acabado el cuerpo en el mar», señalaron en sus redes. Como en esta ocasión, el animal fue finalmente retirado por los servicios municipales.

El hallazgo ha generado no solo sorpresa, sino también tristeza entre quienes lo han presenciado, por el lamentable estado del animal y por el misterio que rodea su procedencia. Mientras tanto, no se descarta que se investiguen las causas de estos sucesos para esclarecer si responden a un patrón relacionado con el transporte marítimo de ganado o a otros factores.