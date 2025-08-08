Soportújar celebra durante seis días su famosa y misteriosa Feria del Embrujo La localidad alpujarreña se convierte en el epicentro del misterio y la tradición de las brujas

La localidad alpujarreña de Soportújar, a la que acuden con asiduidad vecinos de la provincia de Almería, se convertirá en el epicentro del misterio y la tradición del día 5 al 10 de este mes de agosto.

En estos días se celebrará la XV edición de la Feria del Embrujo con muchísimas actividades. La música folklórica y celta estará a la orden del día. Habrá pasacalles embrujados y hechiceros por todas partes. También habrá un mercado medieval, barra, baile con la Orquesta Epoka, batukada, pasacalles, espectáculos de fuego, aquelarres, queimada…

Soportújar ha prosperado mucho gracias a sus 'brujas'. Hace unos años se podían contar los comercios con los dedos de una mano y ahora sobrepasan la treintena. El Ayuntamiento, presidido por Manuel Romero, se encarga de la organización. Miles de personas asisten a estos festejos embrujados. La diversión está garantizada.

Soportújar posee a la entrada del pueblo, frente a la 'Fuente de San Antonio', otro reclamo turístico relacionado con la brujería: una enorme hechicera de más diez toneladas de peso y más de tres metros de altura elaborada por el escultor José Vera. También existen gran cantidad de lugares encantados y decorados con el mundo de las brujas y los brujos. En algunas tiendas se pueden adquirir gran cantidad de recuerdos relacionados con la brujería. En Soportújar se pueden saborear platos caseros y vinos embrujados. También en agosto celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque.

Aquelarres, voces corajudas, visiones, oráculos, curanderismo, hipnosis, quiromancia, telepatía, magos, bebedizos mágicos, afrodisíacos, ensalmadores, cartas, hechiceros, velas, calaveras y muchas más cosas. Soportújar celebra la Feria del Embrujo, creada por el entonces alcalde José Antonio Martín, para promocionar el pueblo alpujarreño. Centenares de personas venidas de fuera, la mayoría disfrazadas de brujas y brujos, se divierten en este original, misterioso y llamativo evento que persigue la promoción del municipio de cara al turismo y el divertimento.

Miembros de la Guardia Civil y de Protección Civil colaboran en la organización y labores de vigilancia de esta feria que atrae a millares de personas. Hace muchos años a los hechiceros y ensalmadores de Soportújar se les rendía culto. Aquelarres, cercos mágicos, bebedizos… todo proliferaba al amparo de la ignorancia, cuevas, eras comunales y sombras nocturnas. Y no era solo Soportújar el refugio de plebeyos. El propio Alfonso I 'El Batallador' confiaba en agüeros y adivinadores. Se dice también que Alfonso VI, antes de emprender la batalla de Zalaca, consultaba a rabinos para que le interpretaran sus sueños. Dicen que en Lanjarón también se le prestó culto a la brujería, principalmente, en el Tajo Colorado. También hubo brujos en el 'Tajo del Diablo' de Capileira.

Varios siglos después, Soportújar celebra la Feria del Embrujo para dar a conocer sus tiempos de brujería y promocionar el pueblo que estuvo muy relacionado con los hechiceros. La localidad de Soportújar es más visitada desde hace unos años gracias a la Feria del Embrujo y a los reclamos turísticos que ha puesto en marcha el ayuntamiento como son: la Cueva del Ojo de la Bruja, el Centro Temático de la Brujería, la Era de los Aquelarres, la Caseta de las Brujas o la Fuente de las Brujas…