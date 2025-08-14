No solo vacaciones: agosto también es mes de entrenar El entrenador almeriense Alasana Juan Carlos Touray propone un plan progresivo y realista para mejorar la salud física y mental más allá del verano

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 16:54

Agosto no es sinónimo de parar, y mucho menos si el objetivo es cuidarse. Con más tiempo libre, buen clima y jornadas más flexibles, este mes puede ser un momento perfecto para retomar el ejercicio o empezar desde cero. Alasana Juan Carlos Touray Conteh, entrenador personal del centro CEPA en Almería, lleva desde 2010 guiando a personas en su cambio físico y mental.

Su receta es clara: «No se trata de entrenar solo por estética o de forma exprés, sino de incorporar el movimiento como un hábito que te acompañe todo el año».

Aprovechar las vacaciones

Aunque el verano suele ser un momento para relajarse y aprovechar para hacer actividades que durante el resto del año resultan complicadas, dedicar parte del día al ejercicio físico puede resultar muy beneficioso y gratificante. Más allá de mantenerse en forma, la práctica regular de actividad física durante la época estival aporta mejoras notables en la salud general, incrementa la flexibilidad, refuerza el sistema inmunológico, eleva el estado de ánimo y aporta una dosis extra de energía para afrontar con vitalidad las tareas cotidianas.

Incorporar el deporte a la rutina estival no solo ayuda al cuerpo, sino que también potencia la sensación de bienestar y satisfacción personal. Touray resume su método en una serie de pautas pensadas para quienes quieren aprovechar agosto y encarar septiembre con energía renovada.

Para iniciar un cambio real en tu forma física, lo primero no está en los músculos, sino en la cabeza: asumir con firmeza que quieres hacerlo. Sin compromiso, no hay progreso posible. A partir de ahí, el camino debe ser gradual; pretender recuperar en una semana lo que se ha perdido en meses de inactividad solo lleva a frustración y lesiones. Las metas han de ser realistas y sostenibles, más motivadoras que ambiciosas en exceso.

Y conviene recordar que los beneficios del ejercicio van mucho más allá de la apariencia: dormir mejor, reducir el estrés o ganar resistencia para el día a día son logros tan valiosos como cualquier cambio visible. La clave está en encontrar un estilo de entrenamiento que te guste, ya sea al aire libre, en un gimnasio o en grupo, y disfrutar del proceso, porque solo así se convierte en un hábito duradero.

Aunque este técnico experto en ejercicio físico reconoce que es posible lograr avances rápidos, también advierte: «Las soluciones milagro y los entrenamientos extremos son un riesgo innecesario. Todo loque se hace de forma precipitada, sin escuchar al cuerpo y sin un enfoque responsable, puede tener consecuencias negativas a medio o largo plazo».

Constancia y buenas compañías

Con más de una década de experiencia, Touray recuerda que los resultados duraderos llegan con paciencia y rodeado de 'personas vitamina' que aporten apoyo y motivación. «El objetivo no es correr más que nadie, sino llegar bien y llegar lejos. Ponerse en forma no es solo verse bien: es sentirse bien todo el año», concluye.

Temas

salud

Energía