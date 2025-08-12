¡Solo para mujeres! Un espacio exclusivo de bienestar y fitness abre en Almería Es un centro que ofrece entrenamientos de fuerza y cardio diseñados para todas las edades y condiciones físicas

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 12 de agosto 2025, 18:53

El ejercicio físico se ha convertido hoy en día en un pilar fundamental para la salud y el bienestar. No solo ayuda a mejorar el estado de ánimo, la agilidad y la sensación de vitalidad, sino que supone una inversión de futuro en términos de salud, para afrontar de mejor manera el paso del tiempo, previniendo y aliviando dolores o lesiones y mejorando los niveles de fuerza y resistencia.

La mayoría de los gimnasios cuentan con salas adaptadas para distintos tipos de entrenamientos, tanto para hombres como para mujeres. En este contexto, Almería sumará en septiembre una nueva instalación deportiva, con la particularidad de que, en este caso, está pensada específicamente para mujeres, y que ofrecerá importantes descuentos a las primeras 100 personas que se hagan socias. Estará ubicada en la esquina de la calle Eñe con la avenida del Mediterráneo, en el local que anteriormente ocupaba el establecimiento McPapas.

Cuidado integral de la salud

Este nuevo espacio estará dedicado al cuidado integral y la salud de la mujer: Curves Almería. Su apertura supone una apuesta innovadora por el bienestar femenino, combinando ejercicio físico con un ambiente de apoyo y motivación.

La propietaria, Raquel, es una emprendedora con más de 11 años de experiencia en el sector del comercio, que decidió dar un giro profesional para perseguir su verdadera vocación: crear un lugar donde el entrenamiento sea una herramienta de transformación personal para mujeres.

Curves Almería ofrece un circuito de entrenamiento que combina fuerza y cardio en sesiones de solo 30 minutos, adecuadas para mujeres de cualquier edad y nivel físico. Pero este centro no es solo un gimnasio, sino una comunidad donde cada mujer se siente escuchada, apoyada y motivada para alcanzar sus metas, tanto físicas como emocionales, según ponen de manifiesto desde el mismo.

Raquel subraya que su misión es «es crear un entorno cercano, seguro y empoderado, donde las mujeres puedan reconectar con su cuerpo, ganar confianza y alcanzar sus metas, tanto físicas como emocionales. Hoy no solo gestiono mi propio negocio, sino que también inspiro a otras mujeres a priorizarse, cuidarse y transformar su vida a través del movimiento».

Próxima apertura también en Roquetas de Mar

Desde esta cadena de gimnasios especializados en ejercicio físico para la mujer explican que «nos alegra anunciar que abriremos dos nuevos centros Curves en la provincia de Almería durante los próximos meses. La primera apertura será en Almería capital, prevista para septiembre de 2025, y poco después llegará una segunda franquicia en Roquetas de Mar. Ambos proyectos están liderados por una pareja de emprendedores con una gran motivación: mejorar la salud y bienestar de las mujeres de Almería y Roquetas de Mar, a través del entrenamiento de fuerza, base del exclusivo circuito de 30 minutos de Curves. Los contratos ya están firmados y las obras comenzarán en breve».

Además, sobre el tipo de entrenamiento detallan que «está especialmente diseñado para mujeres. El Entrenamiento Curves de 30 minutos combina el Entrenamiento de Fuerza con Cardio y Estiramientos para desarrollar masa muscular, elevar el metabolismo, quemar grasa y tonificar. Siempre con un entrenador en cada Entrenamiento para ayudarte a ponerte en forma, ganar fuerza y lograr tu peso ideal. En Curves los Entrenamientos son divertidos, rápidos y seguros. El Entrenamiento Curves es seguro y eficaz para mujeres de todas las edades y niveles de condición física, y nos enorgullecemos de crear un ambiente cómodo y acogedor para ellas. Al aumentar la fuerza e incrementar tu flexibilidad podrás trabajar en la prevención de lesiones, creando un futuro más feliz y saludable para ti».