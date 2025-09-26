La solidaridad se teje a croché Un grupo de mayores entrega en un acto emotivo en la sede provincial de Cruz Roja en el Parque Nicolás Salmerón mantas echas a mano para las familias que participan en el programa de acogimiento familiar

Bernardo Abril Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Este viernes 26 de septiembre, el grupo de mujeres mayores que participa en el proyecto Red Social para Personas Mayores: Enrédate, de Cruz Roja Española en Almería, ha entregado de las mantitas de cuna tejidas a las familias del Programa de Acogimiento Familiar. Una iniciativa que simboliza el poder de la solidaridad intergeneracional y la importancia de mantener a las personas mayores activas, conectadas y comprometidas con su entorno.

Desde 2023, este grupo de mujeres mayores de 65 años, muchas de ellas en situación de soledad no deseada, se reúne de forma periódica en la sede provincial de Cruz Roja, en el Parque Nicolás Salmerón. A través del croché, han encontrado una herramienta para tejer redes de apoyo, compartir experiencias y recuperar un propósito vital.

En 2025, decidieron dar un paso más y transformar su actividad en una acción solidaria: confeccionar mantitas de cuna para bebés del programa de acogimiento familiar, que Cruz Roja también desarrolla en la provincia. Cada una de estas mantas es mucho más que una labor artesanal: es un gesto de amor y cuidado hacia esos niños y niñas que comienzan su vida en un entorno de acogida.

Ángela Bogas, responsable provincial del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja en Almería, ha destacado que «este proyecto demuestra que el envejecimiento activo es mucho más que mantenerse ocupado: es encontrar sentido, conectar con los demás y aportar valor. Las participantes no solo mitigan la soledad, sino que refuerzan su autoestima al saber que lo que hacen tiene un impacto real en la vida de otras personas.»

Por su parte, Mari Carmen González, responsable del Programa de Acogimiento Familiar, ha querido poner en valor el vínculo emocional generado a través de este gesto porque «estas mantitas no son solo abrigo, son un primer gesto de afecto hacia bebés que inician su vida en una nueva familia. Para ellas, saber que hay personas que piensan en ellos y en los niños y niñas que acogen, aunque no los conozcan, es profundamente emocionante».

La entrega oficial ha tenido lugar el viernes 26 de septiembre, en un encuentro que ha reunido al grupo de mayores, familias acogedoras y personal voluntario y técnico de Cruz Roja. Un acto sencillo, pero cargado de simbolismo, que recuerda que la humanidad se construye con pequeños gestos, tejidos con cariño y compromiso.