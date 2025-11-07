Sol y temperaturas suaves para el fin de semana en Almería

El otoño sigue mostrando su cara más amable en Almería. Este fin de semana del 8 y 9 de noviembre se espera un tiempo estable, ... seco y mayoritariamente soleado, ideal para disfrutar al aire libre o pasear por la costa sin sobresaltos meteorológicos.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sábado 8 comenzará con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 23 grados. A lo largo de la jornada podrían aparecer algunos intervalos nubosos por la tarde, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará del norte, con rachas moderadas que podrían alcanzar los 25 km/h en algunos momentos.

El domingo 9 de noviembre repetirá el mismo patrón. El ambiente será despejado y las temperaturas suaves, con mínimas de 13 grados y máximas de 22. El viento perderá intensidad y se mantendrá variable, con predominio del componente norte, lo que favorecerá una sensación térmica agradable durante las horas centrales del día.

La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante todo el fin de semana. La AEMET la coloca en un cero por ciento. Por su parte, las condiciones se mantendrán estables también a comienzos de la próxima semana. Solo a partir del miércoles 12 podrían aumentar ligeramente los intervalos nubosos, con un 10–15% de posibilidad de precipitaciones, aunque sin cambios significativos en las temperaturas.

En resumen, Almería disfrutará de un fin de semana tranquilo, con cielos despejados, brisa suave y ambiente templado, perfecto para aprovechar las terrazas, visitar el litoral o realizar actividades al aire libre antes de la llegada de los primeros frentes invernales, que se prevén para la segunda quincena del mes, a partir del 19 o 20 de noviembre cuando sí podría notarse un cambio más acusado de las temperaturas.