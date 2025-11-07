Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El buen tiempo predominará el fin de semana, según la AEMET.

Sol y temperaturas suaves para el fin de semana en Almería

El buen tiempo acompañará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con cielos despejados, viento moderado y máximas en torno a los 23 grados

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00

El otoño sigue mostrando su cara más amable en Almería. Este fin de semana del 8 y 9 de noviembre se espera un tiempo estable, ... seco y mayoritariamente soleado, ideal para disfrutar al aire libre o pasear por la costa sin sobresaltos meteorológicos.

