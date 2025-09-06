María del Carmen Torres, directora de Cáritas, durante la jornada del día en la sede de la organización frente a una de las trabajadoras.

María del Carmen Torres cuenta los rostros que obvia la grandilocuencia. Dirige Cáritas en Almería desde hace tres años, tiempo suficiente para conocer la otra cara de la provincia. Torres sostiene que la esperanza no cotiza en bolsa, pero que se construye por igual. Habla de la pobreza. La de siempre. Y la nueva. Como reza la nueva campaña, mientras haya personas, hay esperanza.

–El nombre del cartel es esperanzador.

–Es que las personas siempre deben estar en el centro. Estando ahí, hay esperanza para superar dificultades. Hay que ayudar para crear una sociedad más justa y con esperanza.

–¿La realidad también lo es?

Hay muchas personas que están invisibilizadas y viven una situación de vulnerabilidad extrema. Encontramos una mayor brecha con el tema digital, el de la soledad no deseada, el de la infancia... El tema de la feminización de la pobreza sigue estando y hay que paliar esa situación. Sí que hay esperanza porque vemos que la sociedad nos suele ayudar.

–Pero hasta os suplantan.

–Hay personas que chirrían en nuestras labores. Los bulos siempre hacen daño a la sociedad [Cáritas denunció en julio una captación de datos fraudulenta en su nombre]. Hay quien piensa que no comparte cosas con ciertos colectivos e intenta crear conflicto. Por eso hay que evitar lo que algunos colectivos intentan inocular en la sociedad.

–¿Cuánta miseria queda en Almería?

–El tema de la vivienda en Almería es tremendo. El acceso a la vivienda es un problema importantísimo. En 2024 ayudamos 321 personas sin hogar y a 134 personas en riesgo de exclusión social. No nos damos cuenta de que hay colectivos con una renta muy baja que no pueden ni alquilar. Hay personas extranjeras que llegan y no pueden acceder a una vivienda. Los mismos empresarios reconocen que los sectores funcionan bien por el trabajo de las personas migrantes, que además pagan sus impuestos. Pero es que encima aportan una riqueza cultural única en la provincia.

–¿Presumir de cifras macroeconómicas con esos datos no es sinvergonzonería?

–Detrás de las cifras siempre hay rostros. Es que no son números. Son personas que han vivido dificultades y están consiguiendo participar en la sociedad. Los datos son interesantes, pero detrás existen rostros de familias.

–¿La pobreza cambia?

–Hemos notado un aumento de población joven y mujeres. Las personas que atendíamos en situación de sinhogarismo eran un colectivo más cronificado dentro de la situación de exclusión con un recorrido por temas de adicciones o problemas mentales. Ahora, nos encontramos familias en situación de infra vivienda que piden ayuda en temas de emergencia como el pago de suministros.

–¿Qué tienen las nuevas pobrezas?

–Es que hay familias con una nómina que no pueden cubrir nada. Y eso está pasando ahora. Estamos haciendo un acompañamiento básico contra la pobreza energética. Pero no sólo eso, se sigue necesitando suministro de alimento e incluso refuerzo educativo.

–¿La sociedad está inmunizada al dolor?

–La sociedad en Almería, y en general, es muy voluntariosa, pero en casos de emergencia. La emergencia es una llamada, pero hay que continuar. En ese sentido, trabajamos en el proyecto 'Emergencia' para alimentación y suministro. Hay familias que no tienen ni para vestir. Nos hemos dado cuenta de que no sólo hay que responder a la necesidad y ofrecemos proyectos promocionales de búsqueda de empleo y realización de talleres.

–¿Qué tiene lo etéreo que burla al sistema?

–Los gestos son sencillos, pero siempre importan y se nos olvida asumirlos en el día a día. Acompañamos a cerca de 17.000 personas en 2024 y podrían haber sido más. Pero este número dice que lo hemos hecho con entrega y calidad. Justo en eso se forma a los voluntarios y trabajadores. La acogida debe ser con gestos porque vienen personas que quieres ser escuchadas. Por eso, estamos trabajando en un proyecto que se llama 'Espacios de hospitalidad', donde los participantes hacen suyo el proyecto y pueden ser voluntarios para nuevos participantes.

–Ofrecer un desayuno, también.

–Por supuesto. Dentro de poco inauguraremos 'Mambré Calor y Café', que es un espacio para personas en situación de sinhogarismo y damos acogida, escucha, acompañamiento, ducha, y desayuno. Nuestro reto es el acompañamiento de más calidad para crear espacios fraternos. Lo económico y el voluntariado están ahí.

–Y a la vez no.

–Tenemos que distinguir entre el voluntariado joven y el no tan joven. El primero tiene unas características especiales en cuanto al tiempo, la motivación más activa y la visibilización. Pero es que hay espacios para todos los voluntarios.

–¿Qué retos nacen desde Almería?

–El tema de la sensibilización es muy importante en Almería. Necesitamos una sociedad más cohesionada y es fundamental que la gente conozca Cáritas. Hay quien no conoce nuestra función. No sólo ayudamos en una situación de exclusión u ofrecemos recursos. Vamos más allá de ser la comunidad eclesial atendiendo al pobre.

–¿Cómo trabajan con la interseccionalidad?

–Primero se trabaja con la acogida y el acompañamiento para ver la situación. Si es una persona que no conoce el idioma, realizamos talleres. También tenemos el 'Hogar Marta María' para personas con muchas casuísticas. Ahí se les ofrece un apoyo integral desde la formación para la búsqueda activa de empleo, el empadronamiento y la compra de comida.

–¿Cuál es el rincón más olvidado de la provincia?

–Si lo digo, saltarían desde otras administraciones diciendo que ahí llegan ellas. Sí afirmo que la capilaridad de Cáritas es muy amplia. Somos 96 cáritas parroquiales distribuidas en la provincia. Llegamos a zonas ruarles despobladas, pero desde la discreción.

–¿Y el rincón?

–En Vélez Rubio, Adra y Berja funcionamos muy bien. Desde el Poniente hasta Laujar hay voluntarios que trabajan mucho.

–¿Le pide a Dios?

Confío, tengo fe y me pongo en oración. Le pido que nos ayude a gestionar lo que tenemos y saber hacerlo lo mejor posible. Nos tiene que ayudar a encauzarnos para mejorar a las personas, para gestionar las cosas bien y que tengamos esa capacidad.

