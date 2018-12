«La situación de precariedad que tenemos los trabajadores en el sector textil es culpa de la Reforma Laboral» Toñi Payán Pozo en una calle comercial del centro de Almería. / IDEAL Toñi Payán Pozo responsable de Comercio UGT Almería MARTA SOLER ALMERÍA. Domingo, 2 diciembre 2018, 01:18

El sector textil en Almería vuelve a estar de actualidad. Este martes comienza una nueva ronda de negociaciones a través del SERCLA. Desde el sindicato UGT, su representante de Comercio, espera que se resuelva pero, advierte de que existen varias líneas rojas por las que los trabajadores y las trabajadoras no van a pasar. La Reforma Laboral, reconoce, ha dolido mucho en este sector que cuenta con contratos temporales y en precario, en muchos de los casos. La subida salarial, el plus por productividad o el de transporte son las cuestiones en las que aún no se ponen de acuerdo patronal y sindicatos. En septiembre desarrollaron una jornada de huelga que fue todo un éxito para ellos por el seguimiento obtenido. Ahora comienza la temporada alta de Navidad y esperan no tener que realizar otra parada en estas fechas tan señaladas.

-¿Cuál es la situación actual en el sector textil?

-Tenemos un convenio firmado con una prórroga de seis meses. En septiembre, antes de la segunda convocatoria de huelga, mediante SERCLA se llegó a un acuerdo con una subida salarial de un 2% para 2018 y quedaron pendientes unos puntos que nos hemos dado seis meses para negociar y comenzamos con esa negociación este martes, 4 de diciembre.

-¿Y cuáles son las perspectivas?

-En principio, las veces que nos hemos reunido con la patronal, con Asempal, nos dicen que no aceptan la subida salarial, pero tampoco quieren asumir una subida salarial para todo el convenio. En el tema del plus de transporte, propusimos que fuera por día de trabajo. En la actualidad, en el convenio, se recoge como una cuantía mensual, pero para contratos de jornada completa. En un contrato de 20 horas semanales se paga la parte proporcional. Entendemos que no es lo justo, porque que una persona trabaje menos horas no quiere decir que se desplace menos a su puesto de trabajo, al que acude cada día que le corresponde.

-¿Supone tanto para la patronal este punto?

-Estamos tratando de solventar ese problema porque, según la patronal, supone un 3% de subida más, aparte de la que se ha firmado del 2%. No lo entendemos así. La diferencia está en el salario pactado en horas, pero acuden la mismas veces a trabajar, ya sean cuatro al día u ocho, los desplazamientos son los mismos.

-¿Cuáles son las otras líneas rojas?

-Hemos pedido unos pluses que, por ejemplo, sí se contemplan en el convenio de Córdoba que se firmó este verano en Sevilla, también, después de una huelga. Se trata de un plus compensatorio de 90 euros mensuales en 12 mensualidades para las empresas de más de 200 trabajadores. Este plus trata de no quebrantar la economía de las pequeñas y medianas empresas, porque entendemos que no tienen esos beneficios, pero para que las grandes empresas no se aprovechen y no tengan trabajadores 'low cost' en la provincia de Almería.

-¿Hay diferencias entre provincias?

-Sí. La diferencia entre Almería y cualquier otra provincia de Andalucía oscila alrededor de 100 euros de salario base. No entendemos esas diferencias porque trabajamos lo mismo y tenemos las mismas funciones que una persona que trabaja para la misma empresa en otra provincia. Hay grandes empresas a los que no les interesa los grandes convenios. Al tener en cada provincia un convenio diferente con salarios diferentes, ellos obtienen beneficios, porque nosotros somos los trabajadores 'low cost' de Andalucía.

-¿De qué sueldos hablamos?

-El salario bruto de un ayudante de dependiente en Almería es de 786 euros, mientras que en Cádiz son 986 euros, 200 euros más. Esta situación le interesa a las empresas, porque juegan con un abanico. Pagan más en una provincia que en otra.

-¿Cuántas personas se ven afectadas por el futuro convenio textil en Almería?

-En Almería habrá unas 300 empresas de comercio textil. Las características de la provincia es que las empresas pequeñas y medianas concentran un número pequeño de personas y aquí lo que predomina son las grandes empresas de marcas muy conocidas. Aunque tengan menos centros de trabajo tienen muchas personas a su cargo. Estamos hablando, en general, unas 2.000 o 3.000 personas afectadas por el convenio de textil.

-¿Es cierto que la apertura de nuevos centros comerciales ha creado empleo? Porque, al contrario, esas mismas marcas han cerrado otros lugares de venta.

-Se crea, pero es más precario, porque los contratos que se están haciendo son a tiempo parcial y temporales, de lunes a domingo lo que conlleva que se trabaje de lunes a domingo a coste cero. Los que estábamos antes de la apertura tenemos condiciones mejoradas porque llevamos muchos años en la empresa. Los nuevos trabajadores entran con contrato de turno de tarde, de fin de semana y no se puede conciliar. Esto lo permite la ley. Si se puede hacer un contrato de 17 horas para sábado o domingo se ahorra el tener que pagarnos a nosotros por trabajar un festivo. Todo esto ha sido a causa de la Reforma Laboral de 2012. Desde ahí es cuando vienen las quejas por los contratos, la precariedad, etcétera. No creo que los contratos a tiempo parcial fomenten el empleo.

-¿Se realizan muchas horas extraordinarias?

-Hay más fraude en empresas medianas y pequeñas, no en las grandes. La gente que tiene contrato a tiempo parcial no realiza horas extras. Lo que tenemos son horas complementarias que ya vienen pactadas con la empresa y se abonan. Al sindicato viene mucha gente comentando abusos. Pasa en el comercio y en la hostelería.

Nochevieja y Nochebuena

-Actualmente, también mantienen un pulso con motivo de los días de Navidad. ¿Qué ocurre?

-Tenemos una situación en Almería que no ocurre, tampoco, en el resto de provincias andaluzas y es con los centros comerciales con el horario de cierre para Nochebuena y Nochevieja. En las grandes superficies donde estamos trabajando muchos sectores tenemos que regirnos por el horario que nos impone el centro comercial. En nuestro convenio, de textil, está regulado que podemos hacer un horario de 9 a 15 horas, pero al estar en el centro comercial nos dice que no nos puede aplicar porque cierran a las 20 horas y sancionan a nuestras empresas. Son noches especiales y familiares y hay gente que trabaja en Granada, Jaén o pueblos alejados de Almería y no llegarían a las cenas familiares. Estamos haciendo una petición para solicitar a la gerencia de los centros comerciales que tengamos una hora razonable de salida.

-¿Tienen esperanza?

-Hay un precedente. En el único centro comercial que había entonces en Almería conseguimos que durante la semana de feria se permitiera a los comercios que quisieran cerrar a las 15 horas. Así es desde hace dos años. Queremos un acuerdo y que no sea una imposición.

-¿Cómo es la conciliación de la vida laboral y familiar?

-Depende de las empresas. Las grandes empresas no tienen tanto problema para reducir la jornada en el caso de cuidado de menores. Pero desde la Reforma Laboral sí se pone más impedimento. Antes se decía que la madre fijaba el horario para atender a las necesidades del menor, pero después de la reforma se amplió a que sería dentro de su jornada ordinaria y que en caso de que la empresa por motivos organizativos no pudiera asumir dicho horario tendría que decidir un tercero, así que habría que denunciar. Nos encontramos, pues, un poco de todo. También ha cambiado la situación desde la apertura del centro comercial. Allí las condiciones de las madres con reducción de jornada son diferentes porque deben trabajar tres sábados del mes en lugar de uno, como tengo yo. Así que, para evitar tener que trabajar tres sábados, hay gente que ha preferido cambiar de municipio en el caso de las grandes cadenas. Existen ya varias denuncias interpuestas por trabajadoras porque es taxativo y discriminatorio no aplicar las mismas condiciones en todas las empresas dependiendo de lugar en el que se encuentren.

-Su trabajo desgasta físicamente. ¿Es frecuente que la gente se jubile en este sector?

-Hay casos, pero no es lo frecuente. Tenemos problemas de espalda, de manos o de muñecas. Trabajamos cogiendo peso, subiendo y bajando escaleras,... Tenemos problemas de varices y de espalda. Es un trabajo muy desgastante. Personalmente, llevo 16 años en la misma empresa y no creo que llegue a jubilarme siendo dependienta.

-Pero, quizá, luego sea complicado encontrar otro empleo a ciertas edades.

-Desde todos los comités de empresa andaluces de la empresa nacional en la que yo trabajo de Andalucía hemos hecho una simulación, hemos elaborado unas tablas de prejubilación para que a partir de los 50 años se disminuyeran unas horas a la semana la jornada de los empleados, pero no tuvo buena acogida.

-Debe ser duro ser la respresentante sindical de este sector tan complicado. ¿Desde cuándo ejerce esta ocupación?

- A los dos años de comenzar a trabajar en mi actual empleo, se pusieron en contacto con nosotros unos representantes de UGT, porque había elecciones sindicales. Me animé, me presenté y llevo ya 12 años en el sindicato. Hace unos cuatro años empecé en la UGT de Almería como secretaria de Políticas Sociales, de Igualdad y de la Mujer de Igualdad y de la mujer, y cuando se hicieron fusiones en el sindicato y se unieron varias federaciones al ver que la federación de Comercio se quedaba sin nadie me quedé ahí y me hice responsable de sector de comercio y secretaria de Organización de la Federación. Es mucho trabajo, claro, pero me resulta muy satisfactorio poder ayudar a los demás cuando lo necesitan y, además, comprender sus situaciones.